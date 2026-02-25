Мурзаканов – Косте: «Будем надеяться и молиться, что ты придешь на бой»
Мурзаканов ответил Косте.
Боец UFC Азамат Мурзаканов ответил на высказывания Пауло Косты.
«Будем надеяться и молиться, что ты придешь на бой», – написал Мурзаканов.
Мурзаканов (16-0) подерется с Костой (15-4) на UFC 327 11 апреля.
Коста – о бое с Мурзакановым: «Устрою войну этому толстому русскому парню»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Азамата Мурзаканова
