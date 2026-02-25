13

Коста – о бое с Мурзакановым: «Устрою войну этому толстому русскому парню»

Коста написал о Мурзаканове.

Пауло Коста написал об анонсе боя с Азаматом Мурзакановым.

«Секретный сок скоро вступит в действие. Устрою войну этому толстому русскому мужику», – написал Коста.

Мурзаканов (16-0) подерется с Костой (15-4) на UFC 327 11 апреля.

Анонсированы четыре поединка UFC 327: Мурзаканов – Коста, Уокер – Рейес, Блейдс – Хокит и Холланд – Браун

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Пауло Косты
Простой русский мужик Азамат Мурзаканов ))
за день до боя снимется
Костян, отхватишь ты кабардинских лещей по полной
Хачанов точнее 😀😀
Хасанов это футболист, а у них хычины)
Хочется увидеть этот бой, но большая вероятность того, что Коста как обычно снимется.
буду удивлен если коста не снимется и этот бой состоится.
Взрывная сила и мощь против контрпанчера, поединок скорее будет похож на корриду - тем интереснее к просмотру. 🙌 Странно конечно Азамат после последнего поединка вроде изъявлял желание получить претендентский бой, а ему подкинули протестировать "залетного" товарища из категории ниже. Вряд ли за скальп Косты можно получить солидные дивиденды.
Кажется, чтобы очередному российскому спортсмену дали титульник, он должен говорить на четырёх языках как Шевченко, ездить на все подряд турниры как Лопес, клепать инфоповоды как Царукян, владеть треш-током как Макгрегор и, в идеале, быть американцем как Стрикленд. Ну и при этом нужно побеждать, ярко и досрочно.
Звучит, как план))
Улетишь от кабардинских кулаков в нокаут
Рекомендуем