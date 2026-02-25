Шлеменко – Эмееву: «Давай подеремся в июне на турнире ACA в Омске. Я готов»
Шлеменко предложил экс-бойцу UFC подраться на турнире ACA.
Александр Шлеменко обратился к экс-бойцу UFC Рамазану Эмееву.
«Рамазан, ну вот я наконец-то в ACA. Этот бой мы могли провести за пояс М-1 в июне 2016 года, но у тебя тогда что-то не получилось. Нет проблем, раз ты так хочешь – давай подеремся в июне 2026-го на турнире ACA в Омске. Я готов. Скоро увидимся», – написал Шлеменко.
Ранее Шлеменко подписал контракт с ACA. В сентябре Александр проиграл Владиславу Ковалеву удушающим приемом.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: телеграм-канал Александра Шлеменко
Шлем! Ты уже никому не интересен,иди лучше банки пивные дави.
Два старых пирата)))
Уровнь Шлема сейчас это выдавать лещей выпивохам в формате передачи «Трезвые дворы». Какой ему ММА? Его там сейчас любой молодой бездарь ушатает. Видимо бабки закончились
Этот поединок опоздал лет на 10.
