UFC потратит $60 млн на организацию турнира в Белом доме
Стала известна стоимость турнира UFC в Белом доме.
UFC потратит $60 млн на организацию турнира в Белом доме, который состоится в июне.
Включает ли сумма гонорары бойцов, не сообщается.
Ранее самым дорогим турниром промоушена был UFC 306, который состоялся в сентябре 2024 года на арене «Сфера» в Лас-Вегасе. Он стоил $20 млн.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
