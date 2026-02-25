  • Спортс
Нассурдин Имавов: «В UFC хотели назначить бой с Чимаевым на декабрь, затем на февраль, но Хамзат травмировался»

Имавов рассказал о бое с Чимаевым.

Нассурдин Имавов объяснил, почему бой с Хамзатом Чимаевым до сих пор не назначен.

«Пока никаких финальных новостей, контракт не подписан. UFC хотели назначить бой на декабрь, затем на февраль, но Хамзат травмировался.

Они хотят, чтобы этот бой состоялся, но пока ничего не подтверждено. Я знаю, что мой следующий бой должен быть титульным – и никаким другим», – сказал Имавов.

В последний раз Чимаев дрался в ночь на 17 августа, когда победил Дрикуса дю Плесси решением судей. Имавов последний раз дрался в сентябре, когда выиграл у Кайо Борральо решением судей.

Нассурдин Имавов: «Сказал UFC, что меня интересует только титульный бой. Если придется ждать, то мы подождем»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: West Till Death
5 комментариев
Декабрь, февраль понятно.Осталось с годом определится
что за чемпион хрустальный
Ответ EAstman
что за чемпион хрустальный
В финансовом плане для Чимаева нет смысла драться чаще чем раз в года, тогда зачем делать это чаще?
Не очень понимаю, почему маринуют сейчас Имавова. По факту он претендент номер 1, на серии побед.
Комментарий удален пользователем
Ответ rusichi
Комментарий удален пользователем
А потом появится очередной ДДП претендент и уже с ним нужно будет определять легитимного претендента ?
Рекомендуем