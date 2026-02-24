Стрикленд в соцсетях: «Продолжай бегать, чеченец... Мы оба знаем счет». Чимаев ответил: «Скоро увидимся, парень»
Чимаев ответил на вызов Стрикленда.
Боец UFC Шон Стрикленд обратился к чемпиону промоушена Хамзату Чимаеву.
«Продолжай бегать, чеченец... Мы оба знаем счет», – написал Стрикленд в соцсетях.
Хамзат ответил: «Скоро увидимся, парень».
Напомним, Стрикленд вызвал Чимаева после победы над Энтони Эрнандесом в главном событии UFC Fight Night 267.
Стрикленд – о Чимаеве: «Когда он приходил к нам в зал, то сразу искал самого слабого и мелкого парня, объясняя: «Он похож на моего соперника»»
Чимаев – Стрикленду: «Я уничтожил парня, который избил тебя дважды. Американская сучка»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Шона Стрикленда
Нет он написал гораздо жестче употребив слово вхор
