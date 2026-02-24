Стрикленд в соцсетях: «Продолжай бегать, чеченец... Мы оба знаем счет». Чимаев ответил: «Скоро увидимся, парень»

Чимаев ответил на вызов Стрикленда.

Боец UFC Шон Стрикленд обратился к чемпиону промоушена Хамзату Чимаеву .

«Продолжай бегать, чеченец... Мы оба знаем счет», – написал Стрикленд в соцсетях.

Хамзат ответил: «Скоро увидимся, парень».

Напомним, Стрикленд вызвал Чимаева после победы над Энтони Эрнандесом в главном событии UFC Fight Night 267.

