О’Мэлли – о контракте Бенна с Zuffa Boxing на $15 млн: «Даже не знаю, кто это»

Экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли отреагировал на подписание боксера Конора Бенна в Zuffa Boxing.

«Я даже не знаю, кто такой Конор Бенн. Это безумие. Ты проделываешь столько работы в UFC, создавая себе имя, чтобы стать звездой. Но я не зарабатываю, черт возьми, $15 млн за бой», – сказал О’Мэлли.

Напомним, британский боксер Конор Бенн подписал контракт на один бой в Zuffa Boxing. Его оклад составит $15 млн. Совладелец промоушена – президент UFC Дана Уайт.

Контракт Бенна с Zuffa Boxing рассчитан на один бой. Сумма соглашения – $15 млн

Уайт удивился вопросу о поединке Кроуфорда и Бакли: «Теренс и кто? В боксе?»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Suga Sean O’Malley
Кажется,они начали что-то подозревать)
Забавно, что сам Дана критиковал систему оплат в боксе, мол она завышенная, и выдает такой чек первому более менее известному типу для своей организации)
