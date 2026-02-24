Пратес – о возможном поединке с Конором: «Моя главная цель – Маддалена. Но мы открыты и для других возможностей»
Пратес опроверг слухи о поединке с Конором.
Боец UFC Карлос Пратес прокомментировал слухи о поединке с Конором Макгрегором в Белом доме.
«Люди что-то обсуждают, но никакой официальной информации нет. Я просто хочу драться. Очевидно, что моя главная цель – Джек Делла Маддалена. Этот парень приведет меня к поясу. Но мы открыты и для других возможностей», – сказал Пратес.
Сехудо в соцсетях: «Макгрегор против Пратеса?»
Конор ответил в соцсетях на комментарий «Макгрегор против Чендлера или ничего»: «Так и должно быть»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA HOJE
