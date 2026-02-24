  • Спортс
  Мэнни Пакьяо: «Хочу, чтобы Флойд навсегда получил единицу в графе поражений. И пусть он помнит, от кого оно»
Мэнни Пакьяо: «Хочу, чтобы Флойд навсегда получил единицу в графе поражений. И пусть он помнит, от кого оно»

Пакьяо прокомментировал анонс реванша с Мейвезером.

Экс-чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо объяснил желание провести реванш с Флойдом Мейвезером.

«Я хочу, чтобы Флойд навсегда получил единицу в графе поражений. И пусть он помнит, от кого оно», – сказал Пакьяо.

Напомним, Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер проведут реванш 19 сентября в Лас-Вегасе − через 11 лет после прошлого боя. В 2015-м Мейвезер победил судейским решением.

Поединок в прямом эфире покажет Netflix.

Флойд Мейвезер сообщил, что вернется на профессиональный ринг

Не смотря на то, что Флойд старше, думаю вновь выиграет этот бой или вообще красивую ничью оформят.
Ответ A.B.W.
Нет должен выиграть Пак))), чтоб замутить трилогию, лет через десять)), Пак хочет денег, Мей хочет денег и чем больше у человека их, тем сильнее хочется
Не верится до сих пор, что бой может быть не выставочным. Чтобы поверить в это, нужно видеть подписи обоих на контрактах. Да и к тому же, если бой в зачет, должно быть обязательное тестирование на допинг. Сам по себе анонс, особенно на такой платформе как нетфликс, мало что значит, так как уже быт прецеденты с отменами боев
Рекомендуем