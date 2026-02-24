Мэнни Пакьяо: «Хочу, чтобы Флойд навсегда получил единицу в графе поражений. И пусть он помнит, от кого оно»

Пакьяо прокомментировал анонс реванша с Мейвезером.

Экс-чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо объяснил желание провести реванш с Флойдом Мейвезером .

«Я хочу, чтобы Флойд навсегда получил единицу в графе поражений. И пусть он помнит, от кого оно», – сказал Пакьяо.

Напомним, Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер проведут реванш 19 сентября в Лас-Вегасе − через 11 лет после прошлого боя. В 2015-м Мейвезер победил судейским решением.

Поединок в прямом эфире покажет Netflix.

