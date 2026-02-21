Ярослав Амосов: «Не понимаю, что произошло с рейтингами. Почему Рахмонова убрали из топ-15?»
Боец полусреднего дивизиона UFC Ярослав Амосов поделился мнением насчет рейтинга лучших бойцов категории.
«Я не понимаю, что произошло с рейтингами. Почему, например, Шавката Рахмонова убрали из топ-15? Мне кажется, он должен быть в первой пятерке.
А вот Колби Ковингтон все еще в списке. Этот сумасшедший парень. Сколько месяцев он уже не дерется? Сколько раз он отказывался от боев? И все равно остается в топ-15.
Возможно, нужны изменения. Давайте поменяем Шавката на Колби», – сказал Амосов.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
И,в чём он неправ? Кольт реально давно должен быть за пределами топ-15. Ну,а Рахмонову , что-то не повезло. Надеюсь восстановится.
Это всего-лишь рейтинг, всегда спорный. Например Эдвардс в своё время удивил, хотя был далеко не в топ-5.
Эдвардс очень долгое время был даж в топ-3, прежде чем стать чемпионом. Чушь не неси
