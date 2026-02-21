4

Ярослав Амосов: «Не понимаю, что произошло с рейтингами. Почему Рахмонова убрали из топ-15?»

Ярослав Амосов: не понимаю, что произошло с рейтингами.

Боец полусреднего дивизиона UFC Ярослав Амосов поделился мнением насчет рейтинга лучших бойцов категории.

«Я не понимаю, что произошло с рейтингами. Почему, например, Шавката Рахмонова убрали из топ-15? Мне кажется, он должен быть в первой пятерке.

А вот Колби Ковингтон все еще в списке. Этот сумасшедший парень. Сколько месяцев он уже не дерется? Сколько раз он отказывался от боев? И все равно остается в топ-15.

Возможно, нужны изменения. Давайте поменяем Шавката на Колби», – сказал Амосов.

Обновление рейтингов UFC: Рахмонов исключен из топ-15 полусреднего дивизиона, Волкановски опередил Перейру в P4P

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
logoШавкат Рахмонов
logoКолби Ковингтон
logoЯрослав Амосов
logoMMA
полусредний вес (MMA)
logoUFC
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
И,в чём он неправ? Кольт реально давно должен быть за пределами топ-15. Ну,а Рахмонову , что-то не повезло. Надеюсь восстановится.
Ответ Rollan Rollanoff
И,в чём он неправ? Кольт реально давно должен быть за пределами топ-15. Ну,а Рахмонову , что-то не повезло. Надеюсь восстановится.
Это всего-лишь рейтинг, всегда спорный. Например Эдвардс в своё время удивил, хотя был далеко не в топ-5.
Ответ lexx_sharingan
Это всего-лишь рейтинг, всегда спорный. Например Эдвардс в своё время удивил, хотя был далеко не в топ-5.
Эдвардс очень долгое время был даж в топ-3, прежде чем стать чемпионом. Чушь не неси
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хоакин Бакли: «Мы больше не увидим Рахмонова в UFC»
12 февраля, 11:40
Камару Усман: «Мне жаль Рахмонова. Ему стоит задуматься о серьезных переменах»
6 февраля, 14:10
Амосов – о бое Пейдж – Паттерсон: «Майкл уклонился от боя со мной и сразу запрыгнул в топ»
4 февраля, 13:13
Рекомендуем
Главные новости
Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер проведут реванш 19 сентября в Лас-Вегасе − через 11 лет после прошлого боя. Поединок в прямом эфире покажет Netflix
вчера, 22:05
Раузи – о поединке с Карано: «Это бой MVP против UFC – вот, черт возьми, где я. Они страдают из-за отсутствия конкуренции»
вчера, 18:09
Конор ответил в соцсетях на комментарий «Макгрегор против Чендлера или ничего»: «Так и должно быть»
вчера, 15:38
Дана Уайт: «Конору предложили поединок и он согласился? Если бы это было так, то я бы уже сделал анонс»
вчера, 14:20
«Мне искренне жаль олимпийских чемпионов, которых обворовывают спортивные чиновники». Кремлев заявил, что IBA готовы выплачивать призовые боксерам на Олимпиаде в Лос-Анджелесе
вчера, 12:47
Пэдди Пимблетт: «Бесит, что Сен-Дени обошел меня в рейтинге после победы над этим мешком Хукером. Что там происходит?»
вчера, 12:11
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2026
вчера, 11:00
Сехудо в соцсетях: «Макгрегор против Пратеса?»
вчера, 09:37
«Нет никого четче Мака». Конор выложил отрывок с тренировки
вчера, 09:16Видео
Урош Медич: «Я не знал, как вернуться в Сербию из-за проблем с документами. Позвонил Уайту, он пригласил меня в офис. Там на громкой связи Трамп»
вчера, 08:06
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем