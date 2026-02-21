Ярослав Амосов: «Не понимаю, что произошло с рейтингами. Почему Рахмонова убрали из топ-15?»

Ярослав Амосов: не понимаю, что произошло с рейтингами.

Боец полусреднего дивизиона UFC Ярослав Амосов поделился мнением насчет рейтинга лучших бойцов категории.

«Я не понимаю, что произошло с рейтингами. Почему, например, Шавката Рахмонова убрали из топ-15? Мне кажется, он должен быть в первой пятерке.

А вот Колби Ковингтон все еще в списке. Этот сумасшедший парень. Сколько месяцев он уже не дерется? Сколько раз он отказывался от боев? И все равно остается в топ-15.

Возможно, нужны изменения. Давайте поменяем Шавката на Колби», – сказал Амосов.

