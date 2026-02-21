WBO дисквалифицировала Алимханулы за допинг, но оставила чемпионский пояс.

Всемирная боксерская организация (WBO) отстранила чемпиона мира по боксу в среднем весе Жанибека Алимханулы на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Дисквалификация отсчитывается с 2 декабря 2025 года. Отмечается, что Алимханулы сохранит титул чемпиона по версии организации – и будет обязан провести защиту пояса сразу после завершения срока отстранения.

Напомним, в начале декабря Алимханулы сдал положительный допинг-тест на мельдоний, из-за чего сорвался его титульный бой с Эрисланди Ларой.

