WBO дисквалифицировала Алимханулы за допинг, но оставила чемпионский пояс
Всемирная боксерская организация (WBO) отстранила чемпиона мира по боксу в среднем весе Жанибека Алимханулы на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
Дисквалификация отсчитывается с 2 декабря 2025 года. Отмечается, что Алимханулы сохранит титул чемпиона по версии организации – и будет обязан провести защиту пояса сразу после завершения срока отстранения.
Напомним, в начале декабря Алимханулы сдал положительный допинг-тест на мельдоний, из-за чего сорвался его титульный бой с Эрисланди Ларой.
Вскрытие допинг-пробы В Жанибека Алимханулы показало положительный результат
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Boxing Scene
Хотя,бы так, могло быть иначе (хуже). Команду надо менять, а то бардак
Не могло, а должно было быть.
