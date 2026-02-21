2

Евгений Гончаров: «Да пошел он, этот UFC. Отбросил мысли о переходе»

Евгений Гончаров: да пошел он, этот UFC, отбросил о переходе мысли.

Бывший чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров подтвердил, что ведет переговоры с промоушеном.

«Это правда. Ведем переговоры с ACA. Ждем финальное предложение. Вся загвоздка сейчас в цифрах. Ждем «правильные» цифры и вперед. Мне грустно смотреть на то, что сейчас происходит в тяжелом дивизионе ACA.

Хочется ворваться и принести туда энергию, которой не хватает: зрелище, бои в стойке, финиши. Я отбросил мысли о UFC. Понимаю, не в этой жизни. Много факторов против. Да пошел он, этот UFC», – сказал Гончаров.

Евгений Гончаров: «Я общался с матчмейкерами UFC. До конца года наступит ясность»

Гончаров бросил вызов Штыркову: «Давай побоксируем на RCC»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA.Metaratings.ru
logoUFC
logoACA
logoЕвгений Гончаров
logoMMA
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
)))) зря он так. теперь дана расстроится и будет горевать, что не подписал инопланетянина в лице гончарова
Конечно Гончарову проще зарабатывать в АСА никуда не ездя в другие страны, не проводя лагеря там. А тут - либо бразилов на убой Гончарову привезут, либо он сам ляжет под молодых парней из этой лиги.
Вообщем спортивной составляющей мало.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Магомедрасул Гасанов: «Будем общаться с UFC. Но сначала посмотрим, что предложит ACA»
7 февраля, 09:40
Анатолий Кондратьев: «Не смотрю в сторону UFC. Наилегчайший вес в АСА более конкурентный»
7 февраля, 08:25
Чемпион ACA Омаров: «Лучшим полулегковесом мира считаю Евлоева. Просто UFC оттягивает его чемпионство. Это несправедливо»
13 января, 13:31
Рекомендуем
Главные новости
Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер проведут реванш 19 сентября в Лас-Вегасе − через 11 лет после прошлого боя. Поединок в прямом эфире покажет Netflix
вчера, 22:05
Раузи – о поединке с Карано: «Это бой MVP против UFC – вот, черт возьми, где я. Они страдают из-за отсутствия конкуренции»
вчера, 18:09
Конор ответил в соцсетях на комментарий «Макгрегор против Чендлера или ничего»: «Так и должно быть»
вчера, 15:38
Дана Уайт: «Конору предложили поединок и он согласился? Если бы это было так, то я бы уже сделал анонс»
вчера, 14:20
«Мне искренне жаль олимпийских чемпионов, которых обворовывают спортивные чиновники». Кремлев заявил, что IBA готовы выплачивать призовые боксерам на Олимпиаде в Лос-Анджелесе
вчера, 12:47
Пэдди Пимблетт: «Бесит, что Сен-Дени обошел меня в рейтинге после победы над этим мешком Хукером. Что там происходит?»
вчера, 12:11
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2026
вчера, 11:00
Сехудо в соцсетях: «Макгрегор против Пратеса?»
вчера, 09:37
«Нет никого четче Мака». Конор выложил отрывок с тренировки
вчера, 09:16Видео
Урош Медич: «Я не знал, как вернуться в Сербию из-за проблем с документами. Позвонил Уайту, он пригласил меня в офис. Там на громкой связи Трамп»
вчера, 08:06
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем