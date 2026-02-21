Евгений Гончаров: «Да пошел он, этот UFC. Отбросил мысли о переходе»
Евгений Гончаров: да пошел он, этот UFC, отбросил о переходе мысли.
Бывший чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров подтвердил, что ведет переговоры с промоушеном.
«Это правда. Ведем переговоры с ACA. Ждем финальное предложение. Вся загвоздка сейчас в цифрах. Ждем «правильные» цифры и вперед. Мне грустно смотреть на то, что сейчас происходит в тяжелом дивизионе ACA.
Хочется ворваться и принести туда энергию, которой не хватает: зрелище, бои в стойке, финиши. Я отбросил мысли о UFC. Понимаю, не в этой жизни. Много факторов против. Да пошел он, этот UFC», – сказал Гончаров.
Евгений Гончаров: «Я общался с матчмейкерами UFC. До конца года наступит ясность»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA.Metaratings.ru
Вообщем спортивной составляющей мало.