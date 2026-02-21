Чимаев – о дю Плесси: «У Дрикуса большое сердце. Но я выиграю у него 100 боев из 100»

Хамзат Чимаев вспомнил поединок против Дрикуса дю Плесси.

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев вспомнил поединок против Дрикуса дю Плесси .

«Я думал, что он будет сильнее в партере. Но я ошибался. Если мы подеремся с ним еще 100 раз, то все 100 боев выиграю я. У него большое сердце, он не сдается.

Но если говорить о стиле ведения боя, то для меня трудно найти более удобного оппонента», – сказал Чимаев.

Титульный поединок между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси возглавил турнир UFC 319, который состоялся в ночь на 17 августа. Чимаев победил судейским решением.

Чимаев – о возможном переходе в полутяжелый вес: «Я просто хочу стать двукратным чемпионом»

Дрикус дю Плесси: «Готов выступить на апрельском турнире в Майами. Хотел бы получить реванш с Чимаевым»