20

Чимаев – о дю Плесси: «У Дрикуса большое сердце. Но я выиграю у него 100 боев из 100»

Хамзат Чимаев вспомнил поединок против Дрикуса дю Плесси.

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев вспомнил поединок против Дрикуса дю Плесси.

«Я думал, что он будет сильнее в партере. Но я ошибался. Если мы подеремся с ним еще 100 раз, то все 100 боев выиграю я. У него большое сердце, он не сдается.

Но если говорить о стиле ведения боя, то для меня трудно найти более удобного оппонента», – сказал Чимаев.

Титульный поединок между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси возглавил турнир UFC 319, который состоялся в ночь на 17 августа. Чимаев победил судейским решением.

Чимаев – о возможном переходе в полутяжелый вес: «Я просто хочу стать двукратным чемпионом»

Дрикус дю Плесси: «Готов выступить на апрельском турнире в Майами. Хотел бы получить реванш с Чимаевым»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: JAXXON PODCAST
logoХамзат Чимаев
logoДрикус дю Плесси
logoMMA
средний вес (MMA)
logoUFC
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чимаев в бараний рог скручивает соперников
Хз кто сейчас сможет пробить Чимаева. Борьба топ уровня, годная ударка. Мог бы Ислам, но габаритов не хватит. Может быть сможет Эрнандес, вроде окреп, но тоже сомнительно
Ответ Александр Степанов
Хз кто сейчас сможет пробить Чимаева. Борьба топ уровня, годная ударка. Мог бы Ислам, но габаритов не хватит. Может быть сможет Эрнандес, вроде окреп, но тоже сомнительно
Эрнандесу бы еще немного окрепнуть, что бы Стрикланда пройти (понимаю что написано было до боя) но все равно смешно
Ответ asdserega1289
Эрнандесу бы еще немного окрепнуть, что бы Стрикланда пройти (понимаю что написано было до боя) но все равно смешно
Когда анонс боя Хернандеса был, я вроде написал, что он убийством победит. Сегодня почему-то с самого начала за Шона болел и был приятно удивлен его работой. И неприятно удивлен Хернандесом
Чимаева побьет только конкретно более атлетичный атлет, вот чисто превосходящий по силовым, "навыками" его не взять, они у всех сейчас плюс минус на одинаково высоком уровне
Ответ AshAsh
Чимаева побьет только конкретно более атлетичный атлет, вот чисто превосходящий по силовым, "навыками" его не взять, они у всех сейчас плюс минус на одинаково высоком уровне
Он Марти прошёл в основном из-за габаритов. Большой парень нужен, но с навыками в партере, иначе никак. А в стойке там ничего особенного, совсем.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Абус Магомедов – о бое дю Плесси и Чимаева: «Не ожидал, что Дрикус будет такой булкой. Как можно пролежать два раунда?»
3 октября 2025, 08:55
Икрам Алискеров: «Не думал, что Чимаев настолько деклассирует дю Плесси. Такое выступление – позор для чемпиона»
27 августа 2025, 09:55
Гилберт Бернс: «Ожидал большего от дю Плесси в плане защиты. Ты наделал много ошибок, если попал в положение распятия»
22 августа 2025, 10:40
Рекомендуем
Главные новости
Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер проведут реванш 19 сентября в Лас-Вегасе − через 11 лет после прошлого боя. Поединок в прямом эфире покажет Netflix
вчера, 22:05
Раузи – о поединке с Карано: «Это бой MVP против UFC – вот, черт возьми, где я. Они страдают из-за отсутствия конкуренции»
вчера, 18:09
Конор ответил в соцсетях на комментарий «Макгрегор против Чендлера или ничего»: «Так и должно быть»
вчера, 15:38
Дана Уайт: «Конору предложили поединок и он согласился? Если бы это было так, то я бы уже сделал анонс»
вчера, 14:20
«Мне искренне жаль олимпийских чемпионов, которых обворовывают спортивные чиновники». Кремлев заявил, что IBA готовы выплачивать призовые боксерам на Олимпиаде в Лос-Анджелесе
вчера, 12:47
Пэдди Пимблетт: «Бесит, что Сен-Дени обошел меня в рейтинге после победы над этим мешком Хукером. Что там происходит?»
вчера, 12:11
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2026
вчера, 11:00
Сехудо в соцсетях: «Макгрегор против Пратеса?»
вчера, 09:37
«Нет никого четче Мака». Конор выложил отрывок с тренировки
вчера, 09:16Видео
Урош Медич: «Я не знал, как вернуться в Сербию из-за проблем с документами. Позвонил Уайту, он пригласил меня в офис. Там на громкой связи Трамп»
вчера, 08:06
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем