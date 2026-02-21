Чимаев – о дю Плесси: «У Дрикуса большое сердце. Но я выиграю у него 100 боев из 100»
Хамзат Чимаев вспомнил поединок против Дрикуса дю Плесси.
Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев вспомнил поединок против Дрикуса дю Плесси.
«Я думал, что он будет сильнее в партере. Но я ошибался. Если мы подеремся с ним еще 100 раз, то все 100 боев выиграю я. У него большое сердце, он не сдается.
Но если говорить о стиле ведения боя, то для меня трудно найти более удобного оппонента», – сказал Чимаев.
Титульный поединок между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси возглавил турнир UFC 319, который состоялся в ночь на 17 августа. Чимаев победил судейским решением.
Чимаев – о возможном переходе в полутяжелый вес: «Я просто хочу стать двукратным чемпионом»
Дрикус дю Плесси: «Готов выступить на апрельском турнире в Майами. Хотел бы получить реванш с Чимаевым»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: JAXXON PODCAST
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чимаев в бараний рог скручивает соперников
Хз кто сейчас сможет пробить Чимаева. Борьба топ уровня, годная ударка. Мог бы Ислам, но габаритов не хватит. Может быть сможет Эрнандес, вроде окреп, но тоже сомнительно
Хз кто сейчас сможет пробить Чимаева. Борьба топ уровня, годная ударка. Мог бы Ислам, но габаритов не хватит. Может быть сможет Эрнандес, вроде окреп, но тоже сомнительно
Эрнандесу бы еще немного окрепнуть, что бы Стрикланда пройти (понимаю что написано было до боя) но все равно смешно
Эрнандесу бы еще немного окрепнуть, что бы Стрикланда пройти (понимаю что написано было до боя) но все равно смешно
Когда анонс боя Хернандеса был, я вроде написал, что он убийством победит. Сегодня почему-то с самого начала за Шона болел и был приятно удивлен его работой. И неприятно удивлен Хернандесом
Чимаева побьет только конкретно более атлетичный атлет, вот чисто превосходящий по силовым, "навыками" его не взять, они у всех сейчас плюс минус на одинаково высоком уровне
Чимаева побьет только конкретно более атлетичный атлет, вот чисто превосходящий по силовым, "навыками" его не взять, они у всех сейчас плюс минус на одинаково высоком уровне
Он Марти прошёл в основном из-за габаритов. Большой парень нужен, но с навыками в партере, иначе никак. А в стойке там ничего особенного, совсем.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем