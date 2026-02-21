Бой между Гилбертом Бернсом и Майком Мэлоттом возглавит турнир UFC в Виннипеге.

Поединок в полусреднем весе между Гилбертом Бернсом и Майком Мэлоттом возглавит турнир серии UFC Fight Night в Виннипеге (Канада).

Ивент состоится в ночь на 19 апреля.

Бернс (22-9) в последний раз дрался в мае 2025-го, когда досрочно уступил Майклу Моралесу. Он идет на серии из четырех поражений.

Мэлотт (13-2-1) в октябре победил Кевина Холланда единогласным решением судей.

