Бой между Гилбертом Бернсом и Майком Мэлоттом возглавит турнир UFC в Виннипеге.
Поединок в полусреднем весе между Гилбертом Бернсом и Майком Мэлоттом возглавит турнир серии UFC Fight Night в Виннипеге (Канада).
Ивент состоится в ночь на 19 апреля.
Бернс (22-9) в последний раз дрался в мае 2025-го, когда досрочно уступил Майклу Моралесу. Он идет на серии из четырех поражений.
Мэлотт (13-2-1) в октябре победил Кевина Холланда единогласным решением судей.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC
Мейнкарды все хуже и хуже. Не говоря про состав боев.
