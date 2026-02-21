1

Контракт Бенна с Zuffa Boxing рассчитан на один бой. Сумма соглашения – $15 млн

Стали известны подробности контракта Конора Бенна с Zuffa Boxing.

Стали известны подробности контракта британского боксера Конора Бенна с промоушеном Zuffa Boxing.

По информации журналиста Дэна Рафаэля, соглашение рассчитано на один поединок. Сумма – $15 млн.

Напомним, что Zuffa Boxing был основан в марте прошлого года, когда председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх и компания TKO подписали договор о партнерстве под руководством Даны Уайта.

Конор Бенн подписал соглашение с Zuffa Boxing: «У нас впереди смелые, амбициозные планы»

Флойд Мейвезер сообщил, что вернется на профессиональный ринг

Бойцы UFC: ну да, ну да, пошли мы на 🍌 с зп 100т долларов.
