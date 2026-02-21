Контракт Бенна с Zuffa Boxing рассчитан на один бой. Сумма соглашения – $15 млн
Стали известны подробности контракта Конора Бенна с Zuffa Boxing.
Стали известны подробности контракта британского боксера Конора Бенна с промоушеном Zuffa Boxing.
По информации журналиста Дэна Рафаэля, соглашение рассчитано на один поединок. Сумма – $15 млн.
Напомним, что Zuffa Boxing был основан в марте прошлого года, когда председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх и компания TKO подписали договор о партнерстве под руководством Даны Уайта.
