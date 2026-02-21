Флойд Мейвезер сообщил, что вернется на профессиональный ринг

Флойд Мейвезер сообщил, что вернется в профессиональный бокс.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер сообщил, что возобновит выступления в профессиональном боксе.

«У меня по-прежнему есть все необходимое, чтобы ставить новые рекорды в боксе.

От предстоящего боя с Майком Тайсоном до моего следующего профессионального поединка – ни одно другое мероприятие не соберет большую кассу, не привлечет более широкую мировую телеаудиторию и не принесет больше денег», – сказал Мейвезер.

Мейвезеру 48 лет. Его профессиональный рекорд – 50-0. В апреле он проведет показательный поединок против Майка Тайсона – бой пройдет в ДР Конго.

