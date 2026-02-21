24

Флойд Мейвезер сообщил, что вернется на профессиональный ринг

Флойд Мейвезер сообщил, что вернется в профессиональный бокс.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер сообщил, что возобновит выступления в профессиональном боксе.

«У меня по-прежнему есть все необходимое, чтобы ставить новые рекорды в боксе.

От предстоящего боя с Майком Тайсоном до моего следующего профессионального поединка – ни одно другое мероприятие не соберет большую кассу, не привлечет более широкую мировую телеаудиторию и не принесет больше денег», – сказал Мейвезер.

Мейвезеру 48 лет. Его профессиональный рекорд – 50-0. В апреле он проведет показательный поединок против Майка Тайсона – бой пройдет в ДР Конго.

Флойд Мэйвезер подал в суд на Showtime. Телеканал и бывший менеджер боксера обманули его на $340 миллионов

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Ring Magazine
24 комментария
Это было долго, это было тяжело, но Флойд справился с этой задачей - просрал полмиллиарда баксов. Молодец.
Ответ alekseimetr
Это было долго, это было тяжело, но Флойд справился с этой задачей - просрал полмиллиарда баксов. Молодец.
Для свободной от работы жизни в сша судя по всему никакого состояния не хватит:(
Перевожу с боксёрского на Русский, у Флойда закончились деньги)))
Ответ <<Amstel Trigun>>
Перевожу с боксёрского на Русский, у Флойда закончились деньги)))
У Флойда? Закончились деньги?
Ответ Александр Степанов
У Флойда? Закончились деньги?
Ну, судя по новостям, да!))

— В Нью-Йорке владельцы роскошного дуплекса в The Baccarat Hotel & Residences подали на Мейвезера в суд, утверждая, что он накопил задолженность по аренде свыше $330 тысяч при ставке около $100 тысяч в месяц и так и не погасил ее полностью, несмотря на частичные выплаты.

— В Майами к списку претензий добавились и ювелиры: сразу два магазина обвиняют Флойда в неуплате за дорогие часы и украшения.

— По версии AJ’s Jewelry, Мейвезер получил изделия примерно на $1,7 млн, однако оплатил лишь часть суммы, а некоторые выписанные им чеки были возвращены банком.

— Другой ювелир подал отдельный иск, заявив о невыполненных обязательствах по соглашению почти на $4 млн.
Лучше бы с GGG!
Деньги не пахнут.
Комментарий удален пользователем
Ответ Alex.K71
Комментарий удален пользователем
ого, копирайтинг конца 90х подъехал!
не зашли ставки
Что он делал такого, чтобы почти всё состояние своё профукать?)))
