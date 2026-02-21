Флойд Мейвезер сообщил, что вернется на профессиональный ринг
Флойд Мейвезер сообщил, что вернется в профессиональный бокс.
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер сообщил, что возобновит выступления в профессиональном боксе.
«У меня по-прежнему есть все необходимое, чтобы ставить новые рекорды в боксе.
От предстоящего боя с Майком Тайсоном до моего следующего профессионального поединка – ни одно другое мероприятие не соберет большую кассу, не привлечет более широкую мировую телеаудиторию и не принесет больше денег», – сказал Мейвезер.
Мейвезеру 48 лет. Его профессиональный рекорд – 50-0. В апреле он проведет показательный поединок против Майка Тайсона – бой пройдет в ДР Конго.
Флойд Мэйвезер подал в суд на Showtime. Телеканал и бывший менеджер боксера обманули его на $340 миллионов
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Ring Magazine
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
— В Нью-Йорке владельцы роскошного дуплекса в The Baccarat Hotel & Residences подали на Мейвезера в суд, утверждая, что он накопил задолженность по аренде свыше $330 тысяч при ставке около $100 тысяч в месяц и так и не погасил ее полностью, несмотря на частичные выплаты.
— В Майами к списку претензий добавились и ювелиры: сразу два магазина обвиняют Флойда в неуплате за дорогие часы и украшения.
— По версии AJ’s Jewelry, Мейвезер получил изделия примерно на $1,7 млн, однако оплатил лишь часть суммы, а некоторые выписанные им чеки были возвращены банком.
— Другой ювелир подал отдельный иск, заявив о невыполненных обязательствах по соглашению почти на $4 млн.