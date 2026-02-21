Конор Бенн подписал соглашение с Zuffa Boxing: «У нас впереди смелые, амбициозные планы»

Конор Бенн подписал соглашение с Zuffa Boxing.

Британский боксер Конор Бенн , выступающий в средней весовой категории, подписал контракт с Zuffa Boxing. Об этом промоушен объявил в социальных сетях.

Бенн в последний раз выступал в ноябре, когда победил Криса Юбенка-младшего единогласным решением судей. Его профессиональный рекорд – 24-1.

«Я полон воодушевления перед тем, что ждет меня впереди с Zuffa Boxing. Я хочу боев за наследие, самых громких вечеров, самых больших арен. Я не боюсь никого и готов дать фанатам те бои, о которых они так давно просят.

Я на пике своей формы. И у нас впереди смелые, амбициозные планы», – сказал Бенн.

