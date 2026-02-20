«Хотел впечатлить публику, новый промоушен». Гвоздик объяснил досрочное поражение от Калайджича
Александр Гвоздик объяснил досрочное поражение от Радивойе Калайджича.
Бой между Гвоздиком и Калайджичем состоялся в ночь с 1 на 2 февраля на турнире Zuffa Boxing. Калайджич победил техническим нокаутом в седьмом раунде.
«Что произошло? Ну, я пропустил удар. Сначала один, и после первого нокдауна я был немного потрясен. Думаю, нужно было подождать и прийти в себя. А мне же хотелось впечатлить публику, новый промоушен.
Мне казалось, что все нормально. Но потом я пропустил еще один удар, который и стал последним. Во время боя мне казалось, что соперник сдувается. Видел это в его глазах. Очень хотелось победить досрочно», – сказал Гвоздик.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал «Два Боковых»
