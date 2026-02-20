  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • «Хотел впечатлить публику, новый промоушен». Гвоздик объяснил досрочное поражение от Калайджича
0

«Хотел впечатлить публику, новый промоушен». Гвоздик объяснил досрочное поражение от Калайджича

Александр Гвоздик объяснил досрочное поражение от Радивойе Калайджича.

Боксер Александр Гвоздик объяснил досрочное поражение от Радивойе Калайджича.

Бой между Гвоздиком и Калайджичем состоялся в ночь с 1 на 2 февраля на турнире Zuffa Boxing. Калайджич победил техническим нокаутом в седьмом раунде.

«Что произошло? Ну, я пропустил удар. Сначала один, и после первого нокдауна я был немного потрясен. Думаю, нужно было подождать и прийти в себя. А мне же хотелось впечатлить публику, новый промоушен.

Мне казалось, что все нормально. Но потом я пропустил еще один удар, который и стал последним. Во время боя мне казалось, что соперник сдувается. Видел это в его глазах. Очень хотелось победить досрочно», – сказал Гвоздик.

Дана Уайт делает UFC в боксе и зовет Усика. Чего ждать?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал «Два Боковых»
Радивойе Калайджич
logoАлександр Гвоздик
logoбокс
Zuffa
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Райан Гарсия: «Хейни не хочет проводить повторный бой. Он страдает посттравматическим расстройством»
20 февраля, 09:50
Энтони Джошуа может возобновить выступления летом и провести бой с Фьюри до конца года
20 февраля, 08:30
Александр Усик: «Я знаю четкую дату, когда закончу карьеру»
19 февраля, 18:17
Рекомендуем
Главные новости
Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер проведут реванш 19 сентября в Лас-Вегасе − через 11 лет после прошлого боя. Поединок в прямом эфире покажет Netflix
вчера, 22:05
Раузи – о поединке с Карано: «Это бой MVP против UFC – вот, черт возьми, где я. Они страдают из-за отсутствия конкуренции»
вчера, 18:09
Конор ответил в соцсетях на комментарий «Макгрегор против Чендлера или ничего»: «Так и должно быть»
вчера, 15:38
Дана Уайт: «Конору предложили поединок и он согласился? Если бы это было так, то я бы уже сделал анонс»
вчера, 14:20
«Мне искренне жаль олимпийских чемпионов, которых обворовывают спортивные чиновники». Кремлев заявил, что IBA готовы выплачивать призовые боксерам на Олимпиаде в Лос-Анджелесе
вчера, 12:47
Пэдди Пимблетт: «Бесит, что Сен-Дени обошел меня в рейтинге после победы над этим мешком Хукером. Что там происходит?»
вчера, 12:11
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2026
вчера, 11:00
Сехудо в соцсетях: «Макгрегор против Пратеса?»
вчера, 09:37
«Нет никого четче Мака». Конор выложил отрывок с тренировки
вчера, 09:16Видео
Урош Медич: «Я не знал, как вернуться в Сербию из-за проблем с документами. Позвонил Уайту, он пригласил меня в офис. Там на громкой связи Трамп»
вчера, 08:06
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем