«Хотел впечатлить публику, новый промоушен». Гвоздик объяснил досрочное поражение от Калайджича

Боксер Александр Гвоздик объяснил досрочное поражение от Радивойе Калайджича .

Бой между Гвоздиком и Калайджичем состоялся в ночь с 1 на 2 февраля на турнире Zuffa Boxing. Калайджич победил техническим нокаутом в седьмом раунде.

«Что произошло? Ну, я пропустил удар. Сначала один, и после первого нокдауна я был немного потрясен. Думаю, нужно было подождать и прийти в себя. А мне же хотелось впечатлить публику, новый промоушен.

Мне казалось, что все нормально. Но потом я пропустил еще один удар, который и стал последним. Во время боя мне казалось, что соперник сдувается. Видел это в его глазах. Очень хотелось победить досрочно», – сказал Гвоздик.

