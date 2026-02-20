Ирина Алексеева: «У Раузи был очень большой простой. Бой с Карано покажет, сможет ли она претендовать на что-то серьезное в спорте»

Ирина Алексеева отреагировала на анонс боя между Рондой Раузи и Джиной Карано.

Ранее стало известно, что Раузи и Карано проведут бой по правилам ММА 16 мая в Лос-Анджелесе. Событие покажет Netflix в прямом эфире.

«В анонсе этого боя есть очень важный момент. Это как с Майком Тайсоном . Неважно, сколько он не дрался, сколько ему уже лет, но все хотят увидеть его поединок. Учитывая вклад Раузи в популяризацию женских MMA, ее бой захотели бы посмотреть и еще через пять лет.

Здесь еще интересно, как Ронда будет выглядеть в клетке после беременности. Бой и время покажут, сможет ли она претендовать на что-то серьезное в спорте, на данный момент это нереально, так как у нее был очень большой простой.

Как мы помним, Ронда блистала во времена, когда девушки были представительницами какого-то определенного стиля, а сейчас уже появилось много сильных бойцов, которые всесторонне развиты», – сказала Алексеева.

Ронда Раузи: «Я спрашивала у Даны, заинтересует ли его мой бой с Каррано. Не сложилось»