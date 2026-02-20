Бой между Прохазкой и Ульбергом за вакантный пояс в полутяжелом весе может возглавить UFC 327
Бой Прохазки и Ульберга за вакантный пояс в полутяжелом весе возглавит UFC 327.
Поединок между Иржи Прохазкой и Карлосом Ульбергом за вакантный пояс в полутяжелом весе возглавит турнир UFC 327. Об этом сообщает портал MMA HOJE.
Ивент состоится в ночь на 12 апреля и пройдет в Майами, штат Флорида.
Прохазка (32-5-1) в последний раз выступал в октябре, когда нокаутировал Халила Раунтри.
Ульберг (13-1) в сентябре досрочно победил Доминика Рейеса.
Титул чемпиона полутяжелого дивизиона принадлежит Алексу Перейре. Ранее появилась информация, что он может перейти в тяжелый вес.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA HOJE
