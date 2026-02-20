29

Бой между Прохазкой и Ульбергом за вакантный пояс в полутяжелом весе может возглавить UFC 327

Поединок между Иржи Прохазкой и Карлосом Ульбергом за вакантный пояс в полутяжелом весе возглавит турнир UFC 327. Об этом сообщает портал MMA HOJE.

Ивент состоится в ночь на 12 апреля и пройдет в Майами, штат Флорида.

Прохазка (32-5-1) в последний раз выступал в октябре, когда нокаутировал Халила Раунтри.

Ульберг (13-1) в сентябре досрочно победил Доминика Рейеса.

Титул чемпиона полутяжелого дивизиона принадлежит Алексу Перейре. Ранее появилась информация, что он может перейти в тяжелый вес.

Иржи Прохазка и Карлос Ульберг ведут переговоры о бое

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA HOJE
Жаль, что Перейра, скорее всего, проведёт еще пару боёв и уйдет. Один из любимых бойцов , дающий зрелище, бои которого ждешь с нетерпением. Как будто бы мало его
Ответ Prang
Жаль, что Перейра, скорее всего, проведёт еще пару боёв и уйдет. Один из любимых бойцов , дающий зрелище, бои которого ждешь с нетерпением. Как будто бы мало его
Странно, что столько людей заминусовали безобидный комментарий, видимо какая-то зависть чьих-то фанатов, противников зрелища. Перейра стал чуть ли не единственным лучом света в нынешнем UFC, представьте если бы он не пришел, каким был бы UFC. Жалко, что он перешел в этот спорт уже в возрасте, но даже так он сделал столько, сколько людям двух жизней не хватит.
Ответ SGambler
Странно, что столько людей заминусовали безобидный комментарий, видимо какая-то зависть чьих-то фанатов, противников зрелища. Перейра стал чуть ли не единственным лучом света в нынешнем UFC, представьте если бы он не пришел, каким был бы UFC. Жалко, что он перешел в этот спорт уже в возрасте, но даже так он сделал столько, сколько людям двух жизней не хватит.
>видимо какая-то зависть чьих-то фанатов

не поверишь, но я даже знаю чьих ))))
Анкалаев, с победителем.
Ответ Валерий Бутов
Анкалаев, с победителем.
Да, конечно. )
Буратину скоро сольют из UFC, как Алмейду.
Ответ Gardner Barnes
Да, конечно. ) Буратину скоро сольют из UFC, как Алмейду.
За что?за то что Дагестанец?
Прохазку конечно в юфс сильно любят
Ответ Горец Юнайтед
Прохазку конечно в юфс сильно любят
Не только в UFC
Ответ X3nomorph
Не только в UFC
Ну тут речь про матчмейкеров, понятно что для болельщиков он яркий интересный персонаж. Но каждый раз получать титульники, в которых его наглухо вырубают, немного несправедливо
еее. Наконец то, хоть будет возможность настоящий бой увидеть. А не залеживания.
"Свидетели того как будет съеден черный ягуар"
