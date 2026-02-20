Бой между Прохазкой и Ульбергом за вакантный пояс в полутяжелом весе может возглавить UFC 327

Бой Прохазки и Ульберга за вакантный пояс в полутяжелом весе возглавит UFC 327.

Поединок между Иржи Прохазкой и Карлосом Ульбергом за вакантный пояс в полутяжелом весе возглавит турнир UFC 327. Об этом сообщает портал MMA HOJE.

Ивент состоится в ночь на 12 апреля и пройдет в Майами, штат Флорида.

Прохазка (32-5-1) в последний раз выступал в октябре, когда нокаутировал Халила Раунтри.

Ульберг (13-1) в сентябре досрочно победил Доминика Рейеса .

Титул чемпиона полутяжелого дивизиона принадлежит Алексу Перейре . Ранее появилась информация , что он может перейти в тяжелый вес.

