Брюс Баффер: «Я никогда не репетирую. Хочу выходить в октагон с живым, настоящим голосом»
Брюс Баффер рассказал, как заботится о голосе.
Ринг-анонсер UFC Брюс Баффер рассказал, как заботится о голосе.
«Я слежу за своим голосом. Не делаю ничего, что может навредить горлу. Вы никогда не услышите, как я репетирую. Я не тренируюсь, потому что хочу выходить в октагон с живым, настоящим голосом. Есть отрепетированный голос, а есть органичный, реальный.
И моя цель – отдаться моменту полностью, поймать энергию толпы, впитать ее и просто выплеснуть все это в октагоне», – сказал Баффер.
Карьеру голоса UFC запустили «Друзья» и похороны, а фразу «It’s time» он орет каждое утро
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Let’s get ready to rumble🤙
Его "итс тайм" аж до мурашек лично меня пробирает