Брюс Баффер: «Я никогда не репетирую. Хочу выходить в октагон с живым, настоящим голосом»

Брюс Баффер рассказал, как заботится о голосе.

Ринг-анонсер UFC Брюс Баффер рассказал, как заботится о голосе.

«Я слежу за своим голосом. Не делаю ничего, что может навредить горлу. Вы никогда не услышите, как я репетирую. Я не тренируюсь, потому что хочу выходить в октагон с живым, настоящим голосом. Есть отрепетированный голос, а есть органичный, реальный.

И моя цель – отдаться моменту полностью, поймать энергию толпы, впитать ее и просто выплеснуть все это в октагоне», – сказал Баффер.

Карьеру голоса UFC запустили «Друзья» и похороны, а фразу «It’s time» он орет каждое утро

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
Лучший ринг-анонсер. Сложно представить кто может делать это лучше него в UFC
Ответ ржавый
Лучший ринг-анонсер. Сложно представить кто может делать это лучше него в UFC
Александр Загорский, разумеется! 😁
Ответ ржавый
Лучший ринг-анонсер. Сложно представить кто может делать это лучше него в UFC
Майкл Баффер 🌝
Let’s get ready to rumble🤙
Культовый ринг анонсер в рамках юфс, но если честно уже приелось его объявление бойцов.
Ответ edgarok
Культовый ринг анонсер в рамках юфс, но если честно уже приелось его объявление бойцов.
Ну не знаю, без него будет уже не то
Его "итс тайм" аж до мурашек лично меня пробирает
Ответ Sorokin v
Ну не знаю, без него будет уже не то Его "итс тайм" аж до мурашек лично меня пробирает
Пробирало лет 5-7 назад
