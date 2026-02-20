Брюс Баффер: «Я никогда не репетирую. Хочу выходить в октагон с живым, настоящим голосом»

Брюс Баффер рассказал, как заботится о голосе.

«Я слежу за своим голосом. Не делаю ничего, что может навредить горлу. Вы никогда не услышите, как я репетирую. Я не тренируюсь, потому что хочу выходить в октагон с живым, настоящим голосом. Есть отрепетированный голос, а есть органичный, реальный.

И моя цель – отдаться моменту полностью, поймать энергию толпы, впитать ее и просто выплеснуть все это в октагоне», – сказал Баффер.

