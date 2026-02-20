  • Спортс
Райан Гарсия: «Хейни не хочет проводить повторный бой. Он страдает посттравматическим расстройством»

Райан Гарсия: Хейни не хочет проводить повторный бой.

Боксер Райан Гарсия заявил, что Дэвин Хейни отказывается проводить с ним реванш.

«Похоже, Хейни не горит желанием выходить на повторный бой. Он этого не хочет. Он сказал: «О, я не хочу с ним драться». Не хочешь драться? Окей, я не собираюсь тебя заставлять. Оставайся там. Что я должен сделать?

Я не получил никакого урона в нашем поединке. А у него была сломана челюсть. Это ему нужно гнаться за реваншем. Посмотрите на мое лицо – оно чистое. Все зависит от него, но он страдает посттравматическим расстройством. Я бы тоже не хотел снова выходить со мной в ринг», – сказал Гарсия.

Напомним, в апреле 2024-го Гарсия победил Хейни единогласным решением судей, но результат боя аннулировали из-за положительной допинг-пробы Райана.

Амедиатека покажет бой Гарсии против Барриоса в прямом эфире

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
logoДэвин Хейни
logoбокс
logoРайан Гарсия
