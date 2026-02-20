7

Аманда Нуньес отреагировала на слова Стрикленда: «Прекращай плакать»

Аманда Нуньес отреагировала на слова Шона Стрикленда.

Бывшая двойная чемпионка UFC Аманда Нуньес отреагировала на слова Шона Стрикленда.

Ранее Стрикленд заявил: «Самый слабый парень побьет Аманду Нуньес. Женщины преуспевают в материнстве, готовке, уборке».

«Мы делаем все, что он сказал, и, вдобавок ко всему, мы тоже бойцы. Girl Power. Прекращай плакать», – написала в социальных сетях Нуньес.

Профессиональный рекорд Нуньес в ММА – 23-5. В течение карьеры она владела поясами UFC легчайшей и полулегкой категорий.

Рэмпейдж Джексон: «У Стрикленда не все в порядке с головой. Аутизм или что-то вроде этого»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
Нормально начали свой бой прогревать
Ключевая фраза: "Мы делаем всё, что он сказал". Уже неплохо звучит)
Шон, вломи ей
Нуньес больше мужик чем Стрикленд
Гёрл пауэр😂
