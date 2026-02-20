3

Вагабов – о поединке против Ромеро: «Мне важны не деньги, а его голова»

Вагаб Вагабов рассказал о предстоящем поединке против Йоэля Ромеро.

Чемпион Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов рассказал о предстоящем поединке против Йоэля Ромеро.

«Мой поединок на голых кулаках против Ромеро? Около пяти лет существует эта дисциплина в России. Все это время мне искали оппонента. И вот, спустя много лет, появился Йоэль Ромеро. Много кому предлагали драться со мной, но, по каким-то причинам, они отказывались. Хотя есть те, кто мне даст жару.

Мы планировали провести поединок 31 декабря 2025 года, но ему оказалось недостаточно времени на подготовку. Потом Ромеро выступил на турнире по борьбе. Но переговоры были непростыми, я знаю. Особенно финансовый аспект. Мне в этом бою важны не деньги, а голова моего соперника», – сказал Вагабов.

Бой на голых кулаках между Вагабовым и Ромеро состоится 28 марта в Санкт-Петербурге.

Йоэль Ромеро проведет бой на голых кулаках против Вагаба Вагабова в Санкт-Петербурге 28 марта

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA.Metaratings.ru
нет так то и просто получить голову быка, хоть он и лаял в камеру. но ты свою побереги .
