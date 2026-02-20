3

Энтони Джошуа может возобновить выступления летом и провести бой с Фьюри до конца года

Эдди Хирн рассказал, когда Энтони Джошуа возобновит выступления.

Промоутер Эдди Хирн рассказал, когда бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа возобновит выступления.

«Изначально планировалось, что Энтони Джошуа проведет бой в марте, а затем подерется с Тайсоном Фьюри в августе. Этого не произойдет.

Он, как я думаю, вернется ближе к концу лета, но физически он пока не готов начать тренировочный лагерь. Поэтому сейчас я рассматриваю варианты, чтобы вернуть его в ринг примерно в июле. Но мы поймем, насколько это реально, только когда он снова начнет полноценную подготовку – надеюсь, в ближайшие пару недель или месяц.

Мы открыты к бою с Фьюри, но, скорее всего, он состоится ближе к концу года, возможно, в начале 2027-го», – сказал Хирн.

Джошуа в последний раз выступал в декабре, когда победил Джейка Пола нокаутом в шестом раунде.

Махачев встретился с Джошуа в Дубае и предложил ему приехать в Дагестан

Джошуа встретился с Хабибом: «Никакого хайпа, как есть»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ESPN
Этот бой рано или поздно обязательно состоится, никто никогда не откажется от сотен миллионов с этого боя. Другое дело хотелось бы, что бы не затянули как Флойд с Мэнни.
Похоже, Льюис последний нормальный супертяж, который сказал, что уходит, и действительно ушёл. Остальным ума не хватает остановиться, только заявляют об уходе и не уходят. Фьюри, теперь Джошуа..
