Тайсон Фьюри: «Махмудов так же опасен, как Уордли или Дюбуа
Фьюри хочет подраться с Уордли или Дюбуа.
Тайсон Фьюри рассказал о бое с Арсланбеком Махмудовым.
«Он так же опасен, как Фабио Уордли или Даниэль Дюбуа. Бой с победителем был бы для меня интересен», – сказал Фьюри.
Поединок Фьюри и Арсланбека Махмудова пройдет 11 апреля на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: BoxNation
Если Тайсон на самом деле так думает и должным образом настроен, то даст урок Махмудову. В противном случае проиграет
То есть, совершенно не опасен) (учитывая эго Фьюри)
