Тайсон Фьюри: «Махмудов так же опасен, как Уордли или Дюбуа

Фьюри хочет подраться с Уордли или Дюбуа.

Тайсон Фьюри рассказал о бое с Арсланбеком Махмудовым.

«Он так же опасен, как Фабио Уордли или Даниэль Дюбуа. Бой с победителем был бы для меня интересен», – сказал Фьюри.

Поединок Фьюри и Арсланбека Махмудова пройдет 11 апреля на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Тайсон Фьюри: «Я, наверное, буду драться до 50 лет»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: BoxNation
logoТайсон Фьюри
logoАрсланбек Махмудов
logoФабио Уордли
logoДаниэль Дюбуа
logoбокс
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Если Тайсон на самом деле так думает и должным образом настроен, то даст урок Махмудову. В противном случае проиграет
То есть, совершенно не опасен) (учитывая эго Фьюри)
