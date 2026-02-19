Тайсон Фьюри: «Махмудов так же опасен, как Уордли или Дюбуа

Фьюри хочет подраться с Уордли или Дюбуа.

Тайсон Фьюри рассказал о бое с Арсланбеком Махмудовым.

«Он так же опасен, как Фабио Уордли или Даниэль Дюбуа . Бой с победителем был бы для меня интересен», – сказал Фьюри.

Поединок Фьюри и Арсланбека Махмудова пройдет 11 апреля на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Тайсон Фьюри: «Я, наверное, буду драться до 50 лет»