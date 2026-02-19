Эдди Хирн: «Шоу Zuffa Boxing – собачье дерьмо перед сотней человек в каком-то гараже»

Хирн раскритиковал Zuffa Boxing.

Промоутер Эдди Хирн высказался о президенте UFC и Zuffa Boxing Дане Уайте.

Ранее Уайт высмеял боксерские промоушены из-за отсутствия давления на Zuffa Boxing.

«Да, я работаю на своего отца, но Уайт тоже очень долго работал на «папочку» – на братьев Фертитта. А сейчас у него новый «папочка» – Турки Аль эш-Шейх.

Шоу Zuffa Boxing – собачье дерьмо перед сотней человек в каком-то гараже», – сказал Хирн.

Zuffa Boxing был основан в марте прошлого года, когда председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх и компания TKO подписали договор о партнерстве под руководством Уайта.

Уайт высмеял боксерские промоушены из-за отсутствия давления на Zuffa Boxing: «Мне кажется, что я пришел и избиваю детей. Ожидал большего. Немного шокирован»