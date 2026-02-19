  • Спортс
  • Шон Стрикленд: «Всем насрать на женские ММА, самый слабый парень побьет Аманду Нуньес. Женщины преуспевают в материнстве, готовке, уборке»
11

Шон Стрикленд: «Всем насрать на женские ММА, самый слабый парень побьет Аманду Нуньес. Женщины преуспевают в материнстве, готовке, уборке»

Стрикленд не любит бои женщин.

Шон Стрикленд раскритиковал женские ММА. 

«Всем насрать на женские ММА. Если взять самого слабого и мягкого парня, то он сможет побить Аманду Нуньес.

Мы должны помнить, в чем женщины преуспевают: в рождении детей, материнстве, готовке, уборке. Проблема в том, что мы дали им слишком много власти, чтобы разрушить общество», – сказал Стрикленд.

21 февраля Стрикленд проведет бой с Энтони Эрнандесом в главном событии турнира UFC в Хьюстоне.

Стрикленд высказался о гипотетическом поединке против Чимаева: «Я единственный, кто может победить его»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: TheMacLife
Сказал как отрезал 🤌🏻
Выдал базу.
Многие согласятся с Шоном. Возможно отдельные бои и смотрибельны, но в общем ... созерцать как девушки с распухшими от гематом и кровоточащим лицами колотят друг друга не самое хорошее времяпрепровождение.
Иногда правильные слова тоже говорит он))
Мир начал портиться когда женщинам дали право голоса. Каждый должен быть на своем месте.
Мир начал портиться когда женщинам дали право голоса. Каждый должен быть на своем месте.
Женщинам дали право голоса в то же время когда и "быдлу" (95% населения, у которых нет производящего имущества) дали право голоса. Так что от своего права ты тоже можешь отказаться, будь на своем месте, а думать это не твое явно.
Кстати, на будущее в качестве урока. Никому не дают никакие права, все права люди берут сами. В том числе и женщины (как и мужчины) себе все права что у них есть, сами смогли взять.
Женщинам дали право голоса в то же время когда и "быдлу" (95% населения, у которых нет производящего имущества) дали право голоса. Так что от своего права ты тоже можешь отказаться, будь на своем месте, а думать это не твое явно. Кстати, на будущее в качестве урока. Никому не дают никакие права, все права люди берут сами. В том числе и женщины (как и мужчины) себе все права что у них есть, сами смогли взять.
Вот когда таким как ты рот дают открывать, всем становиться понятно откуда запах дерьма идёт.
Опять от Шевчухи прилетит
Ого, сказал как отрезал просто!

Когда правда от Дю Плесси опять прилетит, что тот думает про проблему домашнего насилия и способ решения, опять расплакается
