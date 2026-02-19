Шон Стрикленд: «Всем насрать на женские ММА, самый слабый парень побьет Аманду Нуньес. Женщины преуспевают в материнстве, готовке, уборке»
Стрикленд не любит бои женщин.
Шон Стрикленд раскритиковал женские ММА.
«Всем насрать на женские ММА. Если взять самого слабого и мягкого парня, то он сможет побить Аманду Нуньес.
Мы должны помнить, в чем женщины преуспевают: в рождении детей, материнстве, готовке, уборке. Проблема в том, что мы дали им слишком много власти, чтобы разрушить общество», – сказал Стрикленд.
21 февраля Стрикленд проведет бой с Энтони Эрнандесом в главном событии турнира UFC в Хьюстоне.
Стрикленд высказался о гипотетическом поединке против Чимаева: «Я единственный, кто может победить его»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: TheMacLife
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Кстати, на будущее в качестве урока. Никому не дают никакие права, все права люди берут сами. В том числе и женщины (как и мужчины) себе все права что у них есть, сами смогли взять.
Когда правда от Дю Плесси опять прилетит, что тот думает про проблему домашнего насилия и способ решения, опять расплакается