Шон Стрикленд: «Всем насрать на женские ММА, самый слабый парень побьет Аманду Нуньес. Женщины преуспевают в материнстве, готовке, уборке»

Стрикленд не любит бои женщин.

Шон Стрикленд раскритиковал женские ММА.

«Всем насрать на женские ММА. Если взять самого слабого и мягкого парня, то он сможет побить Аманду Нуньес .

Мы должны помнить, в чем женщины преуспевают: в рождении детей, материнстве, готовке, уборке. Проблема в том, что мы дали им слишком много власти, чтобы разрушить общество», – сказал Стрикленд.

21 февраля Стрикленд проведет бой с Энтони Эрнандесом в главном событии турнира UFC в Хьюстоне.

