Майкл Моралес: «Ислам, подписывай контракт, чемпион»
Моралес намекнул на бой с Махачевым.
Майкл Моралес планирует подраться с Исламом Махачевым за титул в полусреднем весе.
«Ислам, подписывай контракт, чемпион», – написал Моралес.
Моралес занимает третье место в рейтинге полусреднего дивизиона. В прошлом бою в ноябре 2025-го он победил нокаутом Шона Брэди.
Махачев последний раз дрался в ноябре 2025-го, когда победил Джека Делла Маддалену.
Моралес – о Махачеве: «Не считаю Ислама угрозой. У меня нет к нему уважения. Не собираюсь его боготворить, как остальные»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Майкла Моралеса
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Дайте Исламу на съедение любого из них. Одного дайте Исламу, второго Усману
Как будто в самый конкурентый вес сейчас Ислам зашёл, любой бои из топ 5 будет🔥
Ему бы набивать себе стату, (ждать пока Ислам закончит выступать или перейдет в другой вес), и кайфовать от побед, а не пытаться лезть под танк.
К чему все это пишу? К тому, что не готов Моралес к битве за пояс с Махачевым.
Может ли Моралес рискнуть и выиграть? Может. Но это маловероятно!