21

Майкл Моралес: «Ислам, подписывай контракт, чемпион»

Моралес намекнул на бой с Махачевым.

Майкл Моралес планирует подраться с Исламом Махачевым за титул в полусреднем весе.

«Ислам, подписывай контракт, чемпион», – написал Моралес.

Моралес занимает третье место в рейтинге полусреднего дивизиона. В прошлом бою в ноябре 2025-го он победил нокаутом Шона Брэди.

Махачев последний раз дрался в ноябре 2025-го, когда победил Джека Делла Маддалену.

Моралес – о Махачеве: «Не считаю Ислама угрозой. У меня нет к нему уважения. Не собираюсь его боготворить, как остальные»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Майкла Моралеса
Жду с нетерпением взрыва пуканов тех, кто говорит, что Ислам не выстоит против Гэрри или Моралеса.
Дайте Исламу на съедение любого из них. Одного дайте Исламу, второго Усману
Ответ Эннио
Жду с нетерпением взрыва пуканов тех, кто говорит, что Ислам не выстоит против Гэрри или Моралеса. Дайте Исламу на съедение любого из них. Одного дайте Исламу, второго Усману
Я тут честно думаю либо Гэрри, либо Усман с хорошей подготовкой.Моралес конечно прентендент но я тут не вижу опозиции.Я бы посмотрел Пратес против Моралеса.
Ответ Сергей Елизаров
Я тут честно думаю либо Гэрри, либо Усман с хорошей подготовкой.Моралес конечно прентендент но я тут не вижу опозиции.Я бы посмотрел Пратес против Моралеса.
Пратес меня вообще не впечатлил..Легкая добыча
Моралес опасный. Хз, как он гоняет в 77, но в боях выглядит под сотку. Шона Брэди просто уничтожил. Легко с ним точно не будет.
Ответ Данила Милицын
Моралес опасный. Хз, как он гоняет в 77, но в боях выглядит под сотку. Шона Брэди просто уничтожил. Легко с ним точно не будет.
Чувак конечно выглядит устрашающе, но Ш. Брэди вообще не показатель, его в своё время Белал примерно также переехал.
Ответ Данила Милицын
Моралес опасный. Хз, как он гоняет в 77, но в боях выглядит под сотку. Шона Брэди просто уничтожил. Легко с ним точно не будет.
Интересно будет посмотреть на Моралеса если не уронит Ислама, до первого перевода в партер, как он будет выглядеть в плане кардио, с учётом того сколько он гоняет веса.
Моралес реальных бык в 77кг.Молодой,здоровье позволяет с сотки до полусреднего веса гонять,Брэди по сравнению с ним выглядел как из другой весовой категории.
Как будто в самый конкурентый вес сейчас Ислам зашёл, любой бои из топ 5 будет🔥
Моралес вполне себе приличный проспект до того момента, когда выйдет в октагон против Махачева.
Ему бы набивать себе стату, (ждать пока Ислам закончит выступать или перейдет в другой вес), и кайфовать от побед, а не пытаться лезть под танк.
К чему все это пишу? К тому, что не готов Моралес к битве за пояс с Махачевым.
Может ли Моралес рискнуть и выиграть? Может. Но это маловероятно!
Ответ rusichi
Моралес вполне себе приличный проспект до того момента, когда выйдет в октагон против Махачева. Ему бы набивать себе стату, (ждать пока Ислам закончит выступать или перейдет в другой вес), и кайфовать от побед, а не пытаться лезть под танк. К чему все это пишу? К тому, что не готов Моралес к битве за пояс с Махачевым. Может ли Моралес рискнуть и выиграть? Может. Но это маловероятно!
Ты эксперт конечно топовый, но с чего ты такое вообще взял, что Моралес якобы не готов к Махачеву ? На каком таком основании ? Махачев 5 раундов возился с леной, толком ничего не сделал, просто пролежал на нем, какие никакие но размены между ними были в этих отрезках, Моралес больше габаритами и бьет намного сильнее, чем лена, так что шансов у него явно больше, чем ты тут пишешь.
Ответ ubAA
Ты эксперт конечно топовый, но с чего ты такое вообще взял, что Моралес якобы не готов к Махачеву ? На каком таком основании ? Махачев 5 раундов возился с леной, толком ничего не сделал, просто пролежал на нем, какие никакие но размены между ними были в этих отрезках, Моралес больше габаритами и бьет намного сильнее, чем лена, так что шансов у него явно больше, чем ты тут пишешь.
Лена до боя с махачевым тоже котировался топовым боксером . Вопрос в том что Моралес будет лежать , а не сильно бить ( скорее всего ).
Если говорит подписывай контракт - это означает что договорённость уже есть.
Моралес пока побил безударного борцуху Брэди и состарившегося Бёрнса. Больше громких имён в его послужном списке нет.
Возможно Махачев в полусреднем раскрылся в более силовой манере
