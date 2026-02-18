Майкл Моралес: «Ислам, подписывай контракт, чемпион»

Моралес намекнул на бой с Махачевым.

Майкл Моралес планирует подраться с Исламом Махачевым за титул в полусреднем весе.

«Ислам, подписывай контракт, чемпион», – написал Моралес.

Моралес занимает третье место в рейтинге полусреднего дивизиона. В прошлом бою в ноябре 2025-го он победил нокаутом Шона Брэди.

Махачев последний раз дрался в ноябре 2025-го, когда победил Джека Делла Маддалену.

