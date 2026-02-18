Конор Макгрегор: «Мне предложили соперника и дату. Я согласился. Жду контракта»

Макгрегор согласился на бой в UFC.

Конор Макгрегор сказал, что знает соперника и дату следующего поединка.

«Мне предложили соперника и дату. Я согласился. Жду контракта», – написал Макгрегор, а позже удалил пост.

Ирландец не дрался с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом Дастину Порье.

