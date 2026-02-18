Конор Макгрегор: «Мне предложили соперника и дату. Я согласился. Жду контракта»
Макгрегор согласился на бой в UFC.
Конор Макгрегор сказал, что знает соперника и дату следующего поединка.
«Мне предложили соперника и дату. Я согласился. Жду контракта», – написал Макгрегор, а позже удалил пост.
Ирландец не дрался с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом Дастину Порье.
Карьеру голоса UFC запустили «Друзья» и похороны, а фразу «It’s time» он орет каждое утро
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Конора Макгрегора
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Любитель ветеранов
Да и история у них своя есть: брит против ирландца