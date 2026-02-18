12

Конор Макгрегор: «Мне предложили соперника и дату. Я согласился. Жду контракта»

Макгрегор согласился на бой в UFC.

Конор Макгрегор сказал, что знает соперника и дату следующего поединка.

«Мне предложили соперника и дату. Я согласился. Жду контракта», – написал Макгрегор, а позже удалил пост.

Ирландец не дрался с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом Дастину Порье.

Карьеру голоса UFC запустили «Друзья» и похороны, а фразу «It’s time» он орет каждое утро

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Конора Макгрегора
Началась раскрутка турнира на лужайке Белого Дома, а в соперниках скорее всего Чендлер
Ответ mantruck
Началась раскрутка турнира на лужайке Белого Дома, а в соперниках скорее всего Чендлер
Пимблет бы сейчас больше подошел))
Любитель ветеранов
Да и история у них своя есть: брит против ирландца
Вот бы Нейт Диаз, а не Чендлер
Жорж Сен Пьер сто за двести!
