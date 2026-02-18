Джон Джонс будет соведущим турниров IBA Bare Knuckle. Он дебютирует 28 марта в Санкт-Петербурге

Джон Джонс станет соведущим IBA Bare Knuckle.

28 марта в Санкт-Петербурге состоится турнир IBA Bare Knuckle 4. В главном событии Йоэль Ромеро подерется с экс-чемпионом AMC Fight Night в полутяжелом весе россиянином Вагабом Вагабовым.

Соглавным событием турнира станет титульный реванш между чемпионом лиги HFC Тимуром Мусаевым и чемпионом второго сезона Alf Reality Искандаром Зияевым.

Экс-чемпион UFC Джон Джонс станет постоянным соведущим турниров лиги.

