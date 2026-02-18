Махачев – о бое в Белом доме: «Это самый вероятный вариант. Усман? В моей весовой категории есть заслуженные претенденты»

Махачев хочет подраться в Белом доме.

Ислам Махачев высказался о возможном поединке на турнире в Белом доме.

«Не исключаю вариант боя в Белом доме, на сегодняшний день это самый вероятный вариант. Усман? Моя весовая категория немного ожила, поэтому сейчас есть заслуженные претенденты», – сказал Махачев.

Махачев последний раз дрался в ноябре 2025-го, когда победил Джека Делла Маддалену.

Хабиб – о следующем бое Махачева: «Может быть, июнь-июль. Работаем над этим»