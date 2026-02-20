0

Вечер бокса в Лас-Вегасе: Гарсия – Барриос и еще два титульных поединка

В ночь с 21 на 22 февраля в Лас-Вегасе (США) пройдет вечер бокса, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриосом (29-2-2) и Райаном Гарсией (24-2).  

В андеркарде Ричардсон Хитчинс (20-0) будет защищать пояс IBF в первом полусреднем весе против Оскара Дуарте (30-2-1), а чемпион WBA в этой же категории Гэри Антуан Расселл (18-1) встретится с Энди Хираокой (30-2-1).

Другие бои вечера:

● Фрэнк Мартин (19-1) – Нахир Олбрайт (17-2);

● Бектемир Меликузиев (16-1) – Сена Агбеко (29-4);

● Амари Джонс (15-0) – Луис Ариас (22-6-1);

● Джошуа Эдвардс (5-0) – Брэндон Колантонио (7-1).

Трансляция будет доступна на стриминговом сервисе DAZN. 

Райан Гарсия – о Топурии в боксе: «Я бы выбил из него все дерьмо»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
logoРайан Гарсия
logoМарио Барриос
logoбокс
