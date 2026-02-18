Махачев – о самбо: «Мы с Федором Емельяненко и Хабибом представляем этот вид спорта»

Махачев рассказал о статусе посла самбо.

Ислам Махачев прокомментировал присвоение ему звания «Посол самбо в мире».

«Я и так неофициально являлся послом самбо в мире. Мы с Федором Емельяненко и Хабибом представляем этот вид спорта.

Много федераций открыто. Мы стараемся, объясняем и показываем людям. У меня в технике ММА много приемов из самбо. Думаю, можно сказать, что лучшие бойцы ММА в мире – самбисты. В некоторых аспектах самбо даже пожестче», – сказал Махачев.

