Махачев – о самбо: «Мы с Федором Емельяненко и Хабибом представляем этот вид спорта»
Махачев рассказал о статусе посла самбо.
Ислам Махачев прокомментировал присвоение ему звания «Посол самбо в мире».
«Я и так неофициально являлся послом самбо в мире. Мы с Федором Емельяненко и Хабибом представляем этот вид спорта.
Много федераций открыто. Мы стараемся, объясняем и показываем людям. У меня в технике ММА много приемов из самбо. Думаю, можно сказать, что лучшие бойцы ММА в мире – самбисты. В некоторых аспектах самбо даже пожестче», – сказал Махачев.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
У Яниса был роли с самыми показательными боями сабмистов против джитсеров. Там ничья вышла, нужно больше таких боёв, чтоб выявить, кто лучше
Все давно выяснено, выяснять больше нечего.
Баскетбол победил
