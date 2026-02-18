Тренер Чимаева – о следующем сопернике: «Победитель боя Стрикленд – Эрнандес или Имавов»

Тренер Чимаева назвал возможных соперников.

Тренер Хамзата Чимаева назвал наиболее вероятных соперников.

«В UFC ждут результат поединка Стрикленда и Эрнандеса, чтобы посмотреть, какой из вариантов будет наиболее выгодным. Победитель этого боя или Нассурдин Имавов », – сказал Насименто.

В последний раз Чимаев дрался в ночь на 17 августа, когда победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный бой возглавил турнир UFC 319, который прошел в Чикаго.

Тренер Чимаева: «Мы слышали, что россиянам могут не разрешить драться в Белом доме. Но Хамзат – не россиянин, он представлял Швецию, а теперь – ОАЭ»