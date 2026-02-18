7

Тренер Чимаева – о следующем сопернике: «Победитель боя Стрикленд – Эрнандес или Имавов»

Тренер Чимаева назвал возможных соперников.

Тренер Хамзата Чимаева назвал наиболее вероятных соперников.

«В UFC ждут результат поединка Стрикленда и Эрнандеса, чтобы посмотреть, какой из вариантов будет наиболее выгодным. Победитель этого боя или Нассурдин Имавов», – сказал Насименто.

В последний раз Чимаев дрался в ночь на 17 августа, когда победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный бой возглавил турнир UFC 319, который прошел в Чикаго.

Тренер Чимаева: «Мы слышали, что россиянам могут не разрешить драться в Белом доме. Но Хамзат – не россиянин, он представлял Швецию, а теперь – ОАЭ»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
logoUFC
logoMMA
logoНассурдин Имавов
logoХамзат Чимаев
logoШон Стрикленд
logoЭнтони Эрнандес
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А почему не подраться с Имавовым , оба уже 4 месяца отдыхают и потом выходить на Стрикленд/Эрнандес ?
Ответ nizam086@icloud.com
А почему не подраться с Имавовым , оба уже 4 месяца отдыхают и потом выходить на Стрикленд/Эрнандес ?
Чимаев говорил, что не хочет драться с Имамовым из-за того что он дагестанец и будет конфликт народов.
Действительно ли это так или же Чимаев видит в дагестанском французе какую-то угрозу не знаю, но думаю команда шведо-араба ждет победы Стрикланда и легкий бой с ним, ибо борьбы у американца вообще нет
Ответ Габи Жезус
Чимаев говорил, что не хочет драться с Имамовым из-за того что он дагестанец и будет конфликт народов. Действительно ли это так или же Чимаев видит в дагестанском французе какую-то угрозу не знаю, но думаю команда шведо-араба ждет победы Стрикланда и легкий бой с ним, ибо борьбы у американца вообще нет
Так и будет, будет срач который никому не нужен . Не думаю что Чимаев кого то в дивизионе боится.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Стрикленд высказался о гипотетическом поединке против Чимаева: «Я единственный, кто может победить его»
13 февраля, 08:50
Шон Стрикленд: «Если я побью Уиттакера, это не даст мне титульного боя. А Эрнандес на победной сери, он как американский Чимаев»
8 января, 09:23
Дрикус дю Плесси: «Имавов получит титульный шанс. В этом есть смысл»
17 декабря 2025, 13:23
Рекомендуем
Главные новости
Даниэль Кормье: «Аспиналл считает, что Ган намеренно ткнул ему пальцем в глаз. Но я верю, что это произошло случайно»
сегодня, 13:30
Раузи – о UFC: «Теперь это публичная компания, цель которой – максимизировать прибыль. Устраивать крутые бои не в их интересах»
сегодня, 12:50
Контракт Бенна с Zuffa Boxing рассчитан на один бой. Сумма соглашения – $15 млн
сегодня, 10:40
Вечер бокса в Лас-Вегасе: Гарсия – Барриос и еще два титульных поединка
вчера, 09:30
UFC Fight Night 267: Стрикленд – Эрнандес, Спивак – Делия и другие бои
сегодня, 10:10
Флойд Мейвезер сообщил, что вернется на профессиональный ринг
сегодня, 09:35
Бой между Гилбертом Бернсом и Майком Мэлоттом возглавит турнир UFC в Виннипеге
сегодня, 10:00
Конор Бенн подписал соглашение с Zuffa Boxing: «У нас впереди смелые, амбициозные планы»
сегодня, 09:05Фото
Чимаев – о возможном переходе в полутяжелый вес: «Я просто хочу стать двукратным чемпионом»
сегодня, 08:40
Битвы взглядов перед UFC Fight Night 267: Стрикленд против Эрнандеса, Спивак – Делия и другие
сегодня, 08:25Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем