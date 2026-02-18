Тренер Чимаева – о следующем сопернике: «Победитель боя Стрикленд – Эрнандес или Имавов»
Тренер Чимаева назвал возможных соперников.
Тренер Хамзата Чимаева назвал наиболее вероятных соперников.
«В UFC ждут результат поединка Стрикленда и Эрнандеса, чтобы посмотреть, какой из вариантов будет наиболее выгодным. Победитель этого боя или Нассурдин Имавов», – сказал Насименто.
В последний раз Чимаев дрался в ночь на 17 августа, когда победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный бой возглавил турнир UFC 319, который прошел в Чикаго.
Тренер Чимаева: «Мы слышали, что россиянам могут не разрешить драться в Белом доме. Но Хамзат – не россиянин, он представлял Швецию, а теперь – ОАЭ»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
Действительно ли это так или же Чимаев видит в дагестанском французе какую-то угрозу не знаю, но думаю команда шведо-араба ждет победы Стрикланда и легкий бой с ним, ибо борьбы у американца вообще нет