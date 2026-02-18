Тайсон Фьюри: «Я, наверное, буду драться до 50 лет»

Фьюри рассказал, почему не возобновлял карьеру.

Тайсон Фьюри рассказал, что никто из его окружения не хотел, чтобы он возвращался.

«Мой отец некоторое время не разговаривал со мной. Мои братья перестали со мной общаться. Все отвернулись от меня. Никто не хотел, чтобы я возвращался, и они это ясно дали понять… Но это мое решение.

Просто я счастливее всего, когда нахожусь на ринге и развлекаю людей, и не собираюсь останавливаться в ближайшее время. Я, наверное, буду драться до 50 лет», – сказал Фьюри.

Поединок Фьюри и Арсланбека Махмудова пройдет 11 апреля на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

