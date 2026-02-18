7

Тайсон Фьюри: «Я, наверное, буду драться до 50 лет»

Фьюри рассказал, почему не возобновлял карьеру.

Тайсон Фьюри рассказал, что никто из его окружения не хотел, чтобы он возвращался.

«Мой отец некоторое время не разговаривал со мной. Мои братья перестали со мной общаться. Все отвернулись от меня. Никто не хотел, чтобы я возвращался, и они это ясно дали понять… Но это мое решение.

Просто я счастливее всего, когда нахожусь на ринге и развлекаю людей, и не собираюсь останавливаться в ближайшее время. Я, наверное, буду драться до 50 лет», – сказал Фьюри.

Поединок Фьюри и Арсланбека Махмудова пройдет 11 апреля на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Фьюри – о лагере к бою с Махмудовым: «Буду готовиться один. Я умею себя мотивировать и уже дрался 12 раундов»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Daily Mail
logoбокс
logoТайсон Фьюри
logoАлександр Усик
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зачем? Денег ты заработал и чемпионом был.чего ради? Наслаждайся жизнью. Путешествуй по миру,проводи время с детьми, если скучно- открой школу бокса.
Ответ Emil_2
Зачем? Денег ты заработал и чемпионом был.чего ради? Наслаждайся жизнью. Путешествуй по миру,проводи время с детьми, если скучно- открой школу бокса.
Ты всю жизнь ходил и заработал денег
Теперь тебе говорят ложись кайфуй и больше не вставай.
Как тебе?
Ответ Глэкк
Ты всю жизнь ходил и заработал денег Теперь тебе говорят ложись кайфуй и больше не вставай. Как тебе?
Ты путаешь теплое и мягкое)))
Фьюри их тех людей кто не может жить без любимого дела, доказательство этому уже было после боя с Кличко, когда он чуть кони не двинул. Тот случай когда семья наоборот должна поддержать его в стремлении продолжить, иначе может быть хуже
Ну драться то можно и до смерти!
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Даниэль Кормье: «Аспиналл считает, что Ган намеренно ткнул ему пальцем в глаз. Но я верю, что это произошло случайно»
сегодня, 13:30
Раузи – о UFC: «Теперь это публичная компания, цель которой – максимизировать прибыль. Устраивать крутые бои не в их интересах»
сегодня, 12:50
Контракт Бенна с Zuffa Boxing рассчитан на один бой. Сумма соглашения – $15 млн
сегодня, 10:40
Вечер бокса в Лас-Вегасе: Гарсия – Барриос и еще два титульных поединка
вчера, 09:30
UFC Fight Night 267: Стрикленд – Эрнандес, Спивак – Делия и другие бои
сегодня, 10:10
Флойд Мейвезер сообщил, что вернется на профессиональный ринг
сегодня, 09:35
Бой между Гилбертом Бернсом и Майком Мэлоттом возглавит турнир UFC в Виннипеге
сегодня, 10:00
Конор Бенн подписал соглашение с Zuffa Boxing: «У нас впереди смелые, амбициозные планы»
сегодня, 09:05Фото
Чимаев – о возможном переходе в полутяжелый вес: «Я просто хочу стать двукратным чемпионом»
сегодня, 08:40
Битвы взглядов перед UFC Fight Night 267: Стрикленд против Эрнандеса, Спивак – Делия и другие
сегодня, 08:25Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем