UFC Fight Night 267: Стрикленд – Эрнандес, Спивак – Делия и другие бои

Турнир UFC Fight Night 267 пройдет в ночь с 21 на 22 февраля в Хьюстоне (Техас, США). В главном событии подерутся Шон Стрикленд (29-7) и Энтони Эрнандес (15-2).

Другие бои вечера:

Джефф Нил (16-7) – Урош Медич (12-3);

● Дэн Иге (19-10) – Мелкизаэл Коста (25-7);

Сергей Спивак (17-6) – Анте Делия (26-7);

● Джейкоб Смит (11-0) – Джосая Харрелл (11-0);

● Закари Рис (10-2) – Мичел Перейра (31-14).

Начало предварительного карда – в 01:00 по московскому времени. Главный кард стартует в 04:00, трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

В UFC дерется официант, страдавший от алкоголизма – бросал пить только за две недели до боев

Он кошмарил звезд UFC – и поговорил с нами про Ленина, Чимаева и жареные бананы

Очень приличный кард для турнира уровня FN. Тут и проверка чемпионских амбиций Эрнандеса по-настоящему топовым оппонентом, побед над которым позволит считаться полноценным претендентом на титульник. Скрытой жемчужиной можно считать бой Джеффа Нила против Уроша Медич. Ни того ни другого топом полусреднего веса назвать язык не повернётся, но Нила 4 победы решением из 16, у Медича - 0 из 12. Не факт что будет ярко, но анонс интригует. Да и в целом знакомых имен хватает: Иге, Спивак, Мичел Перейра. Эти парни выступали и вполне еще могут выступить в мэйн карде номерных турниров UFC. Добавить сюда один чемпионский поединок, и вот вам получится вполне себе номерной турнир, да не флагманский аля UFC 322, но бывали и номерные с составом участников более унылым
Я сначала подумал это Вартанян на фото
Что-то мне кажется что если в записи глянуть то ничего не потеряю и высплюсь - первый турнир 2026 несмотря на обертку оказался каллом
