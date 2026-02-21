UFC Fight Night 267: Стрикленд – Эрнандес, Спивак – Делия и другие бои

Турнир UFC Fight Night 267 пройдет в ночь с 21 на 22 февраля в Хьюстоне (Техас, США). В главном событии подерутся Шон Стрикленд (29-7) и Энтони Эрнандес (15-2).

Другие бои вечера :

● Джефф Нил (16-7) – Урош Медич (12-3);

● Дэн Иге (19-10) – Мелкизаэл Коста (25-7);

● Сергей Спивак (17-6) – Анте Делия (26-7);

● Джейкоб Смит (11-0) – Джосая Харрелл (11-0);

● Закари Рис (10-2) – Мичел Перейра (31-14).

Начало предварительного карда – в 01:00 по московскому времени. Главный кард стартует в 04:00, трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

