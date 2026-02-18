Чейл Соннен: «Перейра будет на турнире в Белом доме. Думаю, что в тяжелом весе с Сирилом Ганом»
Соннен сказал, что Перейра подерется в Белом доме.
Чейл Соннен сказал, что Алекс Перейра может подраться с Сирилом Ганом в Белом доме.
«Алекс Перейра будет на турнире в Белом доме. Вопрос в том, против кого? Нет разговоров о бое Алекса с Карлосом Ульбергом. Поэтому считаю, что Перейра выступит в тяжелом весе с Сирилом Ганом», – сказал Соннен.
Алекс Перейра – чемпион полутяжелого веса UFC. Последний раз он дрался в октябре 2025-го, победив в реванше Магомеда Анкалаева.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sportskeeda
Хороший бой, оба ударники и наверняка бой будет в разы зрелищнее чем если бы вместо Гана был Джонс
Абсолютно согласен, очень зрелищный бой
Алекс решил одноглазым стать?
Почему Волков не стал за два боя?
Ган непотопляемый
Фантазии соннена обычно не сбываются
Нормальный бой. Болеть буду за шиномонтажника.
Есть небольшая проблема - оба не американцы, а главный бой в Белом доме с иностранцами - немного странно.
