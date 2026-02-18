Чейл Соннен: «Перейра будет на турнире в Белом доме. Думаю, что в тяжелом весе с Сирилом Ганом»

Соннен сказал, что Перейра подерется в Белом доме.

Чейл Соннен сказал, что Алекс Перейра может подраться с Сирилом Ганом в Белом доме.

«Алекс Перейра будет на турнире в Белом доме. Вопрос в том, против кого? Нет разговоров о бое Алекса с Карлосом Ульбергом. Поэтому считаю, что Перейра выступит в тяжелом весе с Сирилом Ганом», – сказал Соннен.

Алекс Перейра – чемпион полутяжелого веса UFC . Последний раз он дрался в октябре 2025-го, победив в реванше Магомеда Анкалаева.

