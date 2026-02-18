Артур Бетербиев: «Турки Аль эш‑Шейх сказал, что третий бой с Биволом состоится. Но где пройдет – не знаю»

Бетербиев рассказал о третьем бое с Биволом.

Артур Бетербиев оценил шансы на организацию третьего поединка с Дмитрием Биволом .

«Верю, потому что Турки Аль эш‑Шейх сказал, что третий бой будет. Но где пройдет – не знаю.

Если будет в России – хорошо. Если не в России – это никак не повлияет на подготовку и отношение к бою. Но организовать бой на родине было бы очень неплохо», – сказал Бетербиев.

Бивол в последний раз выступал в феврале прошлого года, когда победил Бетербиева решением большинства судей. Его профессиональный рекорд – 24-1.

