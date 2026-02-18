Артур Бетербиев: «Турки Аль эш‑Шейх сказал, что третий бой с Биволом состоится. Но где пройдет – не знаю»
Бетербиев рассказал о третьем бое с Биволом.
Артур Бетербиев оценил шансы на организацию третьего поединка с Дмитрием Биволом.
«Верю, потому что Турки Аль эш‑Шейх сказал, что третий бой будет. Но где пройдет – не знаю.
Если будет в России – хорошо. Если не в России – это никак не повлияет на подготовку и отношение к бою. Но организовать бой на родине было бы очень неплохо», – сказал Бетербиев.
Бивол в последний раз выступал в феврале прошлого года, когда победил Бетербиева решением большинства судей. Его профессиональный рекорд – 24-1.
Бивол – о следующем поединке: «Говорят об Айферте. В планах на год есть трилогия с Бетербиевым. Хочу проверить себя в другой категории, добиться больших успехов»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ну третий бой если и состоится то это будет уже ближе к меценатству чем к бизнесу, заведомо убыточное мероприятие при их ожидаимых гонорарах.
Теоретические в Москве "касса" могла бы быть очень приличной, помимо безрыбья бокса в таком большом городе да и в странев целом, тут огромные диаспоры киргизкие, и кавказские.
Но вряд-ли Турки на это пойдет, да и основные бабки сейчас в боксе делают на трансляциях, а в мировой интерес третьего боя не верю.