  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Артур Бетербиев: «Турки Аль эш‑Шейх сказал, что третий бой с Биволом состоится. Но где пройдет – не знаю»
3

Артур Бетербиев: «Турки Аль эш‑Шейх сказал, что третий бой с Биволом состоится. Но где пройдет – не знаю»

Бетербиев рассказал о третьем бое с Биволом.

Артур Бетербиев оценил шансы на организацию третьего поединка с Дмитрием Биволом.

«Верю, потому что Турки Аль эш‑Шейх сказал, что третий бой будет. Но где пройдет – не знаю.

Если будет в России – хорошо. Если не в России – это никак не повлияет на подготовку и отношение к бою. Но организовать бой на родине было бы очень неплохо», – сказал Бетербиев.

Бивол в последний раз выступал в феврале прошлого года, когда победил Бетербиева решением большинства судей. Его профессиональный рекорд – 24-1.

Бивол – о следующем поединке: «Говорят об Айферте. В планах на год есть трилогия с Бетербиевым. Хочу проверить себя в другой категории, добиться больших успехов»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
logoТурки Аль эш-Шейх
logoбокс
logoДмитрий Бивол
logoАртур Бетербиев
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Перевожу- мне главное денег пообещали, а на остальное мне пофиг).
Ну третий бой если и состоится то это будет уже ближе к меценатству чем к бизнесу, заведомо убыточное мероприятие при их ожидаимых гонорарах.
Теоретические в Москве "касса" могла бы быть очень приличной, помимо безрыбья бокса в таком большом городе да и в странев целом, тут огромные диаспоры киргизкие, и кавказские.
Но вряд-ли Турки на это пойдет, да и основные бабки сейчас в боксе делают на трансляциях, а в мировой интерес третьего боя не верю.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Журнал The Ring включил Стивенсона в топ-3 боксеров вне весовых категорий. Бивол опустился на пятое место, Бетербиев – на шестое
10 февраля, 11:14
Артур Бетербиев: «Турки Аль эш‑Шейх заверил меня, что бой с Биволом состоится в этом году»
6 февраля, 16:35
Бивол – о следующем поединке: «Говорят об Айферте. В планах на год есть трилогия с Бетербиевым. Хочу проверить себя в другой категории, добиться больших успехов»
2 февраля, 10:33
Рекомендуем
Главные новости
Даниэль Кормье: «Аспиналл считает, что Ган намеренно ткнул ему пальцем в глаз. Но я верю, что это произошло случайно»
сегодня, 13:30
Раузи – о UFC: «Теперь это публичная компания, цель которой – максимизировать прибыль. Устраивать крутые бои не в их интересах»
сегодня, 12:50
Контракт Бенна с Zuffa Boxing рассчитан на один бой. Сумма соглашения – $15 млн
сегодня, 10:40
Вечер бокса в Лас-Вегасе: Гарсия – Барриос и еще два титульных поединка
вчера, 09:30
UFC Fight Night 267: Стрикленд – Эрнандес, Спивак – Делия и другие бои
сегодня, 10:10
Флойд Мейвезер сообщил, что вернется на профессиональный ринг
сегодня, 09:35
Бой между Гилбертом Бернсом и Майком Мэлоттом возглавит турнир UFC в Виннипеге
сегодня, 10:00
Конор Бенн подписал соглашение с Zuffa Boxing: «У нас впереди смелые, амбициозные планы»
сегодня, 09:05Фото
Чимаев – о возможном переходе в полутяжелый вес: «Я просто хочу стать двукратным чемпионом»
сегодня, 08:40
Битвы взглядов перед UFC Fight Night 267: Стрикленд против Эрнандеса, Спивак – Делия и другие
сегодня, 08:25Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем