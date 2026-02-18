Ронда Раузи: «Я спрашивала у Даны, заинтересует ли его мой бой с Каррано. Не сложилось»

Раузи рассказала, что предлагала Уайту бой с Карано.

Ронда Раузи рассказала, что обращалась к президенту UFC Дане Уайту насчет организации поединка против Джины Карано . Поединок между Раузи и Джиной запланирован на 17 мая, его проведет промоушен MVP.

«Я спрашивала у Даны, заинтересует ли его бой. Не сложилось», – сказала Раузи.

43-летняя Карано провела последний профессиональный поединок в 2009-м, проиграв техническим нокаутом Кристиане Жустину. Ее рекорд – 7-1.

39-летняя Раузи не выступала с 2016-го, когда проиграла Аманде Нуньес в бою за пояс чемпионки UFC в наилегчайшем весе. У нее 12 побед и два поражения.

Ронда Раузи: «Уайт – главная причина успеха UFC. Без него это просто три буквы»