Ронда Раузи: «Я спрашивала у Даны, заинтересует ли его мой бой с Каррано. Не сложилось»
Раузи рассказала, что предлагала Уайту бой с Карано.
Ронда Раузи рассказала, что обращалась к президенту UFC Дане Уайту насчет организации поединка против Джины Карано. Поединок между Раузи и Джиной запланирован на 17 мая, его проведет промоушен MVP.
«Я спрашивала у Даны, заинтересует ли его бой. Не сложилось», – сказала Раузи.
43-летняя Карано провела последний профессиональный поединок в 2009-м, проиграв техническим нокаутом Кристиане Жустину. Ее рекорд – 7-1.
39-летняя Раузи не выступала с 2016-го, когда проиграла Аманде Нуньес в бою за пояс чемпионки UFC в наилегчайшем весе. У нее 12 побед и два поражения.
Ронда Раузи: «Уайт – главная причина успеха UFC. Без него это просто три буквы»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
К сожалению совсем миссматч. Ронда всегда была бойцом гораздо высокого уровня, моложе и не так давно закончила карьеру.
10 лет это действительно недавно :-)
Недавно и "не так давно" это разные вещи. Ронда закончила карьеру не так давно, как Карано, которая закончила карьеру 17 лет назад
На лужайке можно было сделать, но Дана проводит 💩 бои
Дана предложил блонде, по старой памяти, работенку на ветру, но Ронда гордо отказал.))
