Тренер Чимаева: «Мы слышали, что россиянам могут не разрешить драться в Белом доме. Но Хамзат – не россиянин, он представлял Швецию, а теперь – ОАЭ»

Тренер Чимаева высказался о турнире в Белом доме.

Алан До Насименто, тренер Хамзата Чимаева , рассказал, может ли он подраться в Белом доме.

«Мы ждем, какое решение примет UFC. Мы слышали много предположений о том, что россиянам не разрешат драться в Белом доме.

В любом случае он больше не россиянин. Он всегда представлял Швецию, а теперь – ОАЭ. Поэтому претендовать на выступление на турнире UFC в Белом доме будет проще», – сказал До Насименто.

В последний раз Чимаев дрался в ночь на 17 августа, когда победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный бой возглавил турнир UFC 319, который прошел в Чикаго.

