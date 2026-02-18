Тренер Чимаева: «Мы слышали, что россиянам могут не разрешить драться в Белом доме. Но Хамзат – не россиянин, он представлял Швецию, а теперь – ОАЭ»
Тренер Чимаева высказался о турнире в Белом доме.
Алан До Насименто, тренер Хамзата Чимаева, рассказал, может ли он подраться в Белом доме.
«Мы ждем, какое решение примет UFC. Мы слышали много предположений о том, что россиянам не разрешат драться в Белом доме.
В любом случае он больше не россиянин. Он всегда представлял Швецию, а теперь – ОАЭ. Поэтому претендовать на выступление на турнире UFC в Белом доме будет проще», – сказал До Насименто.
В последний раз Чимаев дрался в ночь на 17 августа, когда победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный бой возглавил турнир UFC 319, который прошел в Чикаго.
Хамзат Чимаев: «У меня 15 побед. У Перейры – 13 побед и 3 поражения. В этом вся разница между нами»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sportskeeda
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Удобно конечно. Когда надо он россиянин, а когда надо нет.
Удобно конечно. Когда надо он россиянин, а когда надо нет.
А когда нет, язык забывают. И так у них всегда.
Удобно конечно. Когда надо он россиянин, а когда надо нет.
Ну так это же не он сам стремантся России это типо тренер предположил что обладание паспортом другой страны как то поможет попасть в вечер Белого дома. , хотя мне непонятно что там такого особенного одно слово и пиар БЕлый дом и ничего .
вот это поворот
"А сало русское едят"
Если нужен гелик, то россиянин.
А тренеру про Рамзана говорили?
Он наверное ещё и свинину ест не кошерную?
Эфиоп!
Эфиоп!
Эфиопия древняя страна, в Библии например написано про эфиопов, хотя ни слова нет ни про чеченцев, ни про русских.
Эфиопия древняя страна, в Библии например написано про эфиопов, хотя ни слова нет ни про чеченцев, ни про русских.
Ты эфиоп?
Пусть это скажет чимаев кадырову.
Пусть это скажет чимаев кадырову.
Он Швед и гражданин ОАЭ.
Как говорится - дыма без огня не бывает. Раз говорят, то возможно и не гласный запрет, но существует. Видимо не хотят чтобы россиянин накостылял пиндостанцу на глазах у рыжего.
"Слушай, я русский язык нехорошо понимаю" (Мимино)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем