  • Тренер Чимаева: «Мы слышали, что россиянам могут не разрешить драться в Белом доме. Но Хамзат – не россиянин, он представлял Швецию, а теперь – ОАЭ»
22

Тренер Чимаева высказался о турнире в Белом доме.

Алан До Насименто, тренер Хамзата Чимаева, рассказал, может ли он подраться в Белом доме.

«Мы ждем, какое решение примет UFC. Мы слышали много предположений о том, что россиянам не разрешат драться в Белом доме.

В любом случае он больше не россиянин. Он всегда представлял Швецию, а теперь – ОАЭ. Поэтому претендовать на выступление на турнире UFC в Белом доме будет проще», – сказал До Насименто.

В последний раз Чимаев дрался в ночь на 17 августа, когда победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный бой возглавил турнир UFC 319, который прошел в Чикаго.

Хамзат Чимаев: «У меня 15 побед. У Перейры – 13 побед и 3 поражения. В этом вся разница между нами»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sportskeeda
22 комментария
Удобно конечно. Когда надо он россиянин, а когда надо нет.
Ответ Жора где ты был?
А когда нет, язык забывают. И так у них всегда.
Ну так это же не он сам стремантся России это типо тренер предположил что обладание паспортом другой страны как то поможет попасть в вечер Белого дома. , хотя мне непонятно что там такого особенного одно слово и пиар БЕлый дом и ничего .
вот это поворот
"А сало русское едят"
Если нужен гелик, то россиянин.
А тренеру про Рамзана говорили?
Он наверное ещё и свинину ест не кошерную?
Ответ Barabakan
Эфиоп!
Эфиопия древняя страна, в Библии например написано про эфиопов, хотя ни слова нет ни про чеченцев, ни про русских.
Ответ Fizkultprivet
Ты эфиоп?
Пусть это скажет чимаев кадырову.
Ответ Давид Ригерт лучший
Пусть это скажет чимаев кадырову.
Он Швед и гражданин ОАЭ.
Как говорится - дыма без огня не бывает. Раз говорят, то возможно и не гласный запрет, но существует. Видимо не хотят чтобы россиянин накостылял пиндостанцу на глазах у рыжего.
"Слушай, я русский язык нехорошо понимаю" (Мимино)
Рекомендуем