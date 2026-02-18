Мэнни Пакьяо проведет показательный бой с Русланом Проводниковым 18 апреля
Анонсирован бой Пакьяо.
Мэнни Пакьяо проведет бой с Русланом Проводниковым.
10-раундовый показательный бой в полусреднем весе пройдет 18 апреля в Thomas and Mack Center в Лас-Вегасе.
42-летний Проводников в прошлом году победил Хосе Луиса Кастильо в Красноярске.
47-летний Пакьяо в 2025-м возобновил профессиональную карьеру, подравшись против чемпиона WBC в полусреднем весе Марио Барриоса. Бой завершился ничьей.
Бои с Мейвезером и Ломаченко и пост в лиге Кремлева. Как дела у Пакьяо?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Yahoo Sports
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Круто, Сибирский Рокки о себе напомнит, денег заработает! Уважение обоим! До сих пор помню как он Бредли в будку насовал, но и сам конечно тоже отхватил))
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем