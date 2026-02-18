Мэнни Пакьяо проведет показательный бой с Русланом Проводниковым 18 апреля

Анонсирован бой Пакьяо.

Мэнни Пакьяо проведет бой с Русланом Проводниковым .

10-раундовый показательный бой в полусреднем весе пройдет 18 апреля в Thomas and Mack Center в Лас-Вегасе.

42-летний Проводников в прошлом году победил Хосе Луиса Кастильо в Красноярске.

47-летний Пакьяо в 2025-м возобновил профессиональную карьеру, подравшись против чемпиона WBC в полусреднем весе Марио Барриоса. Бой завершился ничьей.

