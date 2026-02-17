19

Тайсон и Мейвезер подерутся 25 апреля в ДР Конго (Майк Коппингер)

Журналист Майк Коппингер назвал дату и место проведения поединка между Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером.

«Это случится. Поединок Тайсона и Мейвезера. Бой пройдет в ДР Конго 25 апреля. Таков план», – сказал Коппингер во время программы InsideRingShow.

Напомним, 59-летний Тайсон в ноябре 2024-го проиграл единогласным решением судей Джейку Полу.

48-летний Мейвезер в июне 2024-го провел показательный поединок с Джоном Готти-третьим – победитель не объявлен.

Майк Тайсон подтвердил, что бой с Флойдом Мейвезером остается в силе

45-летний экс-кикбоксер Майк Замбидис анонсировал бой против Флойда Мейвезера

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Майка Коппингера
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, «подерутся» - это явно преувеличение
Ответ ulysses24
Ну, «подерутся» - это явно преувеличение
“Выступят” больше подходит
Ответ гилберт
С кем?
с местными повстанцами
Ответ Dj_dale
с местными повстанцами
Я как представитель местных повстанцев могу заявить: никто из наших ребят драться мы с Мейвезером и Тайсоном не собирается.
Нам чё зря советские калаши 80-х годов раздали? Они рабочие, мы пристрелку делали.
Так что дадим пару очередь и всё. Понаехавшие затихнут😉
Это уже дно бокса или ещё нет?
Главный вопрос, зачем?
Зов Предков. Джунгли зовут)
Одно понять не могу: кому интересно и кто платит
Ответ GAL
Одно понять не могу: кому интересно и кто платит
ДР Конго, видимо...
Железный Майк опять в минусах видимо, раз соглашается на это.
Он же вообще не в форме, даже без учета его возраста.
Главное, чтобы их местные вожди потом не скушали
