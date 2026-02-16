  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • «У нас есть два варианта». Уайт заявил, что UFC составили кард турнира на территории Белого дома
4

«У нас есть два варианта». Уайт заявил, что UFC составили кард турнира на территории Белого дома

Президент UFC Дана Уайт объявил, что промоушен составил кард турнира на территории Белого дома.

«У нас есть два варианта. Мы сделали кард турнира на территории Белого дома на прошлой неделе. Больше ничего не скажу», – сказал Уайт.

Ожидается, что UFC White House состоится в июне.

Уайт удивился вопросу о поединке Кроуфорда и Бакли: «Теренс и кто? В боксе?»

Дана Уайт: «Турнир в Белом доме познакомит с нашим спортом многих людей, которые никогда его не видели»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
logoДана Уайт
logoUFC
logoMMA
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
На выходных мы сделаем Кард, потерпите
Прошли выходные, мы сделали Кард и не скажем нечего)
Топурия-Махачев
Топурия-Гейтджи?
Ответ Хазяин
Топурия-Махачев Топурия-Гейтджи?
За одну ночь. Причём сначала Ислам скручивает его в бараний рог, а Гейджи добивает кулаками на земле.
Либо суперуспешное мероприятие с Маком, либо обычное без него
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Иван Штырков: «Проект «Конор Макгрегор» – гениальная маркетинговая и психологическая операция, все было просчитано»
12 февраля, 18:36
Уайт – о турнире в Белом доме: «Это будет самое просматриваемое мероприятие UFC за все время»
11 февраля, 08:59
Уайт – о турнире в Белом доме: «Завтра состоится встреча в Вашингтоне. К выходным выберем бои»
10 февраля, 12:08
Рекомендуем
Главные новости
Майкл Моралес: «Ислам, подписывай контракт, чемпион»
вчера, 18:45
Конор Макгрегор: «Мне предложили соперника и дату. Я согласился. Жду контракта»
вчера, 17:32
Джон Джонс будет соведущим турниров IBA Bare Knuckle. Он дебютирует 28 марта в Санкт-Петербурге
вчера, 17:23Фото
Махачев – о бое в Белом доме: «Это самый вероятный вариант. Усман? В моей весовой категории есть заслуженные претенденты»
вчера, 17:03
Вечер бокса в Лас-Вегасе: Гарсия – Барриос и еще два титульных поединка
вчера, 16:19
Махачев – о самбо: «Мы с Федором Емельяненко и Хабибом представляем этот вид спорта»
вчера, 16:14
Ислам Махачев стал послом самбо в мире
вчера, 15:49Фото
Тренер Чимаева – о следующем сопернике: «Победитель боя Стрикленд – Эрнандес или Имавов»
вчера, 13:24
Тайсон Фьюри: «Я, наверное, буду драться до 50 лет»
вчера, 12:49
UFC Fight Night 267: Стрикленд – Эрнандес, Спивак – Делия и другие бои
вчера, 11:08
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем