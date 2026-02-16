«У нас есть два варианта». Уайт заявил, что UFC составили кард турнира на территории Белого дома

Президент UFC Дана Уайт объявил, что промоушен составил кард турнира на территории Белого дома.

«У нас есть два варианта. Мы сделали кард турнира на территории Белого дома на прошлой неделе. Больше ничего не скажу», – сказал Уайт.

Ожидается, что UFC White House состоится в июне.

