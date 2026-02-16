Камару Усман: «Если я возьму титул Махачева, то многие захотят увидеть реванш с Хамзатом при полном лагере. Я бы готовился иначе»

Камару Усман хочет победить Махачева ради реванша с Чимаевым.

Боец UFC Камару Усман считает, что победа над Исламом Махачевым принесла бы ему реванш с Хамзатом Чимаевым .

«Ислам – феноменальный чемпион. То, что он смог сделать, невероятно. Думаю, что сейчас у меня самый сложный для него стиль. Это будет лучший тест для него. Последний бой Махачев легко выиграл, потому что бывший чемпион был слаб в этой игре.

Если я возьму титул, то многие захотят увидеть реванш с Хамзатом при полном лагере. Если бы я снова получил эту возможность и действительно подготовился к Чимаеву, то делал бы это иначе», – сказал Усман.

Напомним, Усман проиграл Чимаеву решением большинства судей на UFC 294.

