Уайт удивился вопросу о поединке Кроуфорда и Бакли: «Теренс и кто? В боксе?»

Уайт не верит, что поединок Бакли и Кроуфорда возможен.

Президент UFC Дана Уайт удивился, когда его спросили о возможном поединке по боксу между Хоакином Бакли и Теренсом Кроуфордом .

«Теренс Кроуфорд и кто? Бакли из UFC? В боксе? Кроуфорд, который только что заработал $55 млн, собирается драться на улице с Бакли?» – сказал Уайт.

Напомним, Кроуфорд в декабре объявил о завершении боксерской карьеры.

Хоакин Бакли: «Мы больше не увидим Рахмонова в UFC»

Уайт – о турнире в Белом доме: «Это будет самое просматриваемое мероприятие UFC за все время»