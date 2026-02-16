2

Уайт удивился вопросу о поединке Кроуфорда и Бакли: «Теренс и кто? В боксе?»

Уайт не верит, что поединок Бакли и Кроуфорда возможен.

Президент UFC Дана Уайт удивился, когда его спросили о возможном поединке по боксу между Хоакином Бакли и Теренсом Кроуфордом.

«Теренс Кроуфорд и кто? Бакли из UFC? В боксе? Кроуфорд, который только что заработал $55 млн, собирается драться на улице с Бакли?» – сказал Уайт.

Напомним, Кроуфорд в декабре объявил о завершении боксерской карьеры.

Хоакин Бакли: «Мы больше не увидим Рахмонова в UFC»

Уайт – о турнире в Белом доме: «Это будет самое просматриваемое мероприятие UFC за все время»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
logoбокс
logoДана Уайт
logoMMA
logoХоакин Бакли
Zuffa
logoUFC
logoТеренс Кроуфорд
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как то не очень уважительно про своего подопечного)
А, какие у Карабаса-Барабаса подопечные, вспомни… 🥴
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Иван Штырков: «Проект «Конор Макгрегор» – гениальная маркетинговая и психологическая операция, все было просчитано»
12 февраля, 18:36
Дана Уайт: «Турнир в Белом доме познакомит с нашим спортом многих людей, которые никогда его не видели»
12 февраля, 10:19
Арман Царукян подарил Джейку Полу шкуру медведя: «Это настоящий русский медведь»
12 февраля, 08:46Фото
Рекомендуем
Главные новости
Майкл Моралес: «Ислам, подписывай контракт, чемпион»
вчера, 18:45
Конор Макгрегор: «Мне предложили соперника и дату. Я согласился. Жду контракта»
вчера, 17:32
Джон Джонс будет соведущим турниров IBA Bare Knuckle. Он дебютирует 28 марта в Санкт-Петербурге
вчера, 17:23Фото
Махачев – о бое в Белом доме: «Это самый вероятный вариант. Усман? В моей весовой категории есть заслуженные претенденты»
вчера, 17:03
Вечер бокса в Лас-Вегасе: Гарсия – Барриос и еще два титульных поединка
вчера, 16:19
Махачев – о самбо: «Мы с Федором Емельяненко и Хабибом представляем этот вид спорта»
вчера, 16:14
Ислам Махачев стал послом самбо в мире
вчера, 15:49Фото
Тренер Чимаева – о следующем сопернике: «Победитель боя Стрикленд – Эрнандес или Имавов»
вчера, 13:24
Тайсон Фьюри: «Я, наверное, буду драться до 50 лет»
вчера, 12:49
UFC Fight Night 267: Стрикленд – Эрнандес, Спивак – Делия и другие бои
вчера, 11:08
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем