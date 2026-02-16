Уайт удивился вопросу о поединке Кроуфорда и Бакли: «Теренс и кто? В боксе?»
Уайт не верит, что поединок Бакли и Кроуфорда возможен.
Президент UFC Дана Уайт удивился, когда его спросили о возможном поединке по боксу между Хоакином Бакли и Теренсом Кроуфордом.
«Теренс Кроуфорд и кто? Бакли из UFC? В боксе? Кроуфорд, который только что заработал $55 млн, собирается драться на улице с Бакли?» – сказал Уайт.
Напомним, Кроуфорд в декабре объявил о завершении боксерской карьеры.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
2 комментария
Как то не очень уважительно про своего подопечного)
А, какие у Карабаса-Барабаса подопечные, вспомни… 🥴
