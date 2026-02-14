Вальтер Уокер бросил вызов брату Джонни: «Хочу раздавить его, сломать ему ногу»

Вальтер Уокер вызвал на поединок старшего брата Джонни Уокера.

Боец тяжелого дивизиона UFC Вальтер Уокер вызвал на поединок старшего брата Джонни Уокера .

«Я хочу раздавить его, сломать ему ногу. Хочу пригласить Джонни сюда и показать ему, кто настоящий Уокер. Но нам придется ждать одобрения со стороны его жены. Она его менеджер, его босс. Если жена отпустит – подеремся.

Сначала я размажу его в схватке по грэпплингу под эгидой Karate Combat, а потом побью в UFC. Пусть поднимается в тяжелый вес – там сейчас бардак. Нужно наводить порядок», – сказал Уокер.

В ночь на 14 февраля Уокер встретился в схватке по грэпплингу с безногим бойцом Зайоном Кларком, победив удушающим приемом в первом раунде.

Русский бразилец задушил бойца без ног. Его любимый прием – скручивание пятки