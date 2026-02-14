9

Вальтер Уокер бросил вызов брату Джонни: «Хочу раздавить его, сломать ему ногу»

Вальтер Уокер вызвал на поединок старшего брата Джонни Уокера.

Боец тяжелого дивизиона UFC Вальтер Уокер вызвал на поединок старшего брата Джонни Уокера.

«Я хочу раздавить его, сломать ему ногу. Хочу пригласить Джонни сюда и показать ему, кто настоящий Уокер. Но нам придется ждать одобрения со стороны его жены. Она его менеджер, его босс. Если жена отпустит – подеремся.

Сначала я размажу его в схватке по грэпплингу под эгидой Karate Combat, а потом побью в UFC. Пусть поднимается в тяжелый вес – там сейчас бардак. Нужно наводить порядок», – сказал Уокер.

В ночь на 14 февраля Уокер встретился в схватке по грэпплингу с безногим бойцом Зайоном Кларком, победив удушающим приемом в первом раунде.

Русский бразилец задушил бойца без ног. Его любимый прием – скручивание пятки

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Karate Combat
logoВальтер Уокер
Karate Combat
logoДжонни Уокер
тяжелый вес (MMA)
logoUFC
logoMMA
оригинальные отношения между братьями.
настоящий крутой Уокер это Чак Норисс
Видимо младший хочет старшему брату за детство отомстить))
У них действительно "сложные отношения" с братом, или он просто заигрывает с медиа?
Ответ maxuser
У них действительно "сложные отношения" с братом, или он просто заигрывает с медиа?
Медиа ...... В мае говорили так
Мой брат успешнее меня, потому что у него есть я в качестве наставника. У меня не было наставника – я учился на собственных ошибках. У Вальтера пока не назначен бой, но он тренируется каждый день, готовится. Где он тренируется? В России. У него русская жена. Он сам – русский (смеется)», – заявил Уокер в интервью Эрику Никсику.
Это специальный трэш ток пиар, чтобы бой между братьями продался хорошо и в мэйн эвенте
Да они просто пытаются продать свой бой по греплингу)
"Не брат ты мне гни#а черно#опая" (Ц) ☺️
Рекомендуем