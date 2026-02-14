  • Спортс
Дрикус дю Плесси: «Готов выступить на апрельском турнире в Майами. Хотел бы получить реванш с Чимаевым»

Дрикус дю Плесси хочет провести реванш с Хамзатом Чимаевым на UFC 327.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси заявил, что хочет провести реванш с Хамзатом Чимаевым на турнире UFC 327.

«Нам нужно было кое-что исправить, это очевидно. И я как раз посвятил этому время. Как я уже говорил, к апрелю я буду готов. Я бы очень хотел выступить на апрельском турнире в Майами. Соперника пока нет, но я готов снова выйти в октагон и вернуть свой пояс.

Конечно, я бы хотел, чтобы моим оппонентом стал Хамзат. Очень хочу отомстить ему за поражение. Реванш с Хамзатом – именно то, к чему я стремлюсь», – сказал дю Плесси.

Титульный поединок между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси возглавил турнир UFC 319, который состоялся в ночь на 17 августа. Чимаев победил судейским решением.

Обычно после изнасилований о реваншах и заикаться должно быть стыдно
Ответ Prang
Обычно после изнасилований о реваншах и заикаться должно быть стыдно
Смотрю, у тебя большой опыт неудач в партере) и маленький опыт на уроках русского.
Ответ ральф шумахер
Смотрю, у тебя большой опыт неудач в партере) и маленький опыт на уроках русского.
А что не так написал человек? Вся орфография верная, на пунктуацию все нормальные люди в открытом интернет-комьюнити давно забили. У вас, вон, стилистически наикривейшая фраза "опыт на уроках русского" в разы кринжовей же звучит. Всегда удивляло, как можно попрекать кого-то неидеальным русским языком и делать это на плохом туркменском 🤷🏻‍♂️
Ладно если бы было спорное решение…
Мы не готовы так скоро смотреть это снова )
Даже просыпаться ради этого боя не буду
