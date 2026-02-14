Майк Тайсон подтвердил, что бой с Флойдом Мейвезером остается в силе.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон подтвердил, что поединок с Флойдом Мейвезером остается в силе.

«Конечно, бой состоится. Черт, никто его не отменял. Вы думаете, что я откажусь от такого? Ведь он сам бросил мне вызов. Я-то занимался своими делами, никого не трогал», – сказал Тайсон.

В сентябре появилась информация, что Тайсон проведет выставочный бой против Мейвезера. Место проведения и точная дата поединка так и не были объявлены.

59-летний Тайсон в последний раз выходил на ринг в ноябре 2024-го, когда уступил Джейку Полу единогласным решением судей.

