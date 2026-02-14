Майк Тайсон подтвердил, что бой с Флойдом Мейвезером остается в силе
Майк Тайсон подтвердил, что бой с Флойдом Мейвезером остается в силе.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон подтвердил, что поединок с Флойдом Мейвезером остается в силе.
«Конечно, бой состоится. Черт, никто его не отменял. Вы думаете, что я откажусь от такого? Ведь он сам бросил мне вызов. Я-то занимался своими делами, никого не трогал», – сказал Тайсон.
В сентябре появилась информация, что Тайсон проведет выставочный бой против Мейвезера. Место проведения и точная дата поединка так и не были объявлены.
59-летний Тайсон в последний раз выходил на ринг в ноябре 2024-го, когда уступил Джейку Полу единогласным решением судей.
Боец укусил соперника за ухо во время поединка – за это его чуть не прикончили болельщики
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: TMZ
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очередное дешевое цирковое представление. Самое обидное, что зрители найдутся
Шал(старик),тоже гонит уже. У,них там на загнивающем западе пенсий нет,что ли? Совсем он без денег видимо. Рос гражданство бы лучше принял и спокойно на пенсии сидел кайфовал.
Шал(старик),тоже гонит уже. У,них там на загнивающем западе пенсий нет,что ли? Совсем он без денег видимо. Рос гражданство бы лучше принял и спокойно на пенсии сидел кайфовал.
У нас то с пенсиями полный порядок, не то что у них там))
У нас то с пенсиями полный порядок, не то что у них там))
😁
Рабы азартных игр
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем