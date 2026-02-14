«Мой следующий бой может стать последним». Дариуш задумывается о завершении карьеры
Бенеил Дариуш признался, что задумывается о завершении карьеры.
Боец легкого веса UFC Бенеил Дариуш признался, что задумывается о завершении карьеры.
«Я в UFC уже 12 лет, и сейчас нахожусь на этом этапе своей карьеры. Конечно, я всегда иду от боя к бою. Но, честно говоря, уже сейчас понимаю, что мой следующий поединок может стать последним. Не знаю. Посмотрим, что будет после боя.
Я с воодушевлением смотрю в будущее. Буду я драться или тренировать – в любом случае я планирую оставаться частью ММА», – сказал Дариуш.
В последний раз Дариуш выступал в ноябре 2025-го, когда проиграл Бенуа Сен-Дени нокаутом в первом раунде.
Бенил Дариуш: «Я победил бы Махачева. Это был бы досрочный финиш»
помню как он год назад на полном серьезе говорил что является тем кто победит ислама
Было дело ! А потом как получил по башке) и все домой
Но не от Махачева же получил.
Как этот товарищ улетает в нокауты, то каждый бой может стать последним. Самым последним
Какой последний? Ещё ж Махачева не победил!
Махачев убежал в полусредний вес.
Можно в борцовский промоушен перейти, там по башке не бьют. Дариуш борется неплохо, а вот в голову пропускает как мешок.
