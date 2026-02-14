7

«Мой следующий бой может стать последним». Дариуш задумывается о завершении карьеры

Бенеил Дариуш признался, что задумывается о завершении карьеры.

Боец легкого веса UFC Бенеил Дариуш признался, что задумывается о завершении карьеры.

«Я в UFC уже 12 лет, и сейчас нахожусь на этом этапе своей карьеры. Конечно, я всегда иду от боя к бою. Но, честно говоря, уже сейчас понимаю, что мой следующий поединок может стать последним. Не знаю. Посмотрим, что будет после боя.

Я с воодушевлением смотрю в будущее. Буду я драться или тренировать – в любом случае я планирую оставаться частью ММА», – сказал Дариуш.

В последний раз Дариуш выступал в ноябре 2025-го, когда проиграл Бенуа Сен-Дени нокаутом в первом раунде.

Бенил Дариуш: «Я победил бы Махачева. Это был бы досрочный финиш»

помню как он год назад на полном серьезе говорил что является тем кто победит ислама
Ответ BayernMunih
помню как он год назад на полном серьезе говорил что является тем кто победит ислама
Было дело ! А потом как получил по башке) и все домой
Ответ Сергей Бакин
Было дело ! А потом как получил по башке) и все домой
Но не от Махачева же получил.
Как этот товарищ улетает в нокауты, то каждый бой может стать последним. Самым последним
Какой последний? Ещё ж Махачева не победил!
Ответ xudojniknazarov
Какой последний? Ещё ж Махачева не победил!
Махачев убежал в полусредний вес.
Можно в борцовский промоушен перейти, там по башке не бьют. Дариуш борется неплохо, а вот в голову пропускает как мешок.
