«Мой следующий бой может стать последним». Дариуш задумывается о завершении карьеры

Боец легкого веса UFC Бенеил Дариуш признался, что задумывается о завершении карьеры.

«Я в UFC уже 12 лет, и сейчас нахожусь на этом этапе своей карьеры. Конечно, я всегда иду от боя к бою. Но, честно говоря, уже сейчас понимаю, что мой следующий поединок может стать последним. Не знаю. Посмотрим, что будет после боя.

Я с воодушевлением смотрю в будущее. Буду я драться или тренировать – в любом случае я планирую оставаться частью ММА», – сказал Дариуш.

В последний раз Дариуш выступал в ноябре 2025-го, когда проиграл Бенуа Сен-Дени нокаутом в первом раунде.

